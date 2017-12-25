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13:27 (мск), источник: ТАСС

Конькобежец Юсков стал чемпионом России на дистанции 1500 м

КОЛОМНА /Московская область/, 25 декабря. /ТАСС/. Денис Юсков завоевал золото чемпионата России по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров. Турнир проходит в подмосковной Коломне.

Он показал результат 1 минута 44,71 секунды. Второе место занял Сергей Трофимов (1.46,41), третье — Сергей Грязцов (1.47,08).

18 декабря дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, занимающаяся перепроверкой проб с Олимпийских играх 2014 года, сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с Юскова. На Играх-2014 он показал шестой результат на дистанции 5000 м, 17-й — на дистанции 1000 м и четвертый — на 1500 м.

10 декабря на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити Юсков победил на дистанции 1500 м с мировым рекордом. Он является трехкратным чемпионом мира на дистанции 1500 метров, дважды становился серебряным и один раз бронзовым призером мировых первенств. На чемпионатах мира в классическом многоборье он завоевывал серебро и бронзу.

Чемпионат России завершится 28 декабря.

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