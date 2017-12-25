Конькобежец Юсков стал чемпионом России на дистанции 1500 м
КОЛОМНА /Московская область/, 25 декабря. /ТАСС/. Денис Юсков завоевал золото чемпионата России по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров. Турнир проходит в подмосковной Коломне.
КОЛОМНА /Московская область/, 25 декабря. /ТАСС/. Денис Юсков завоевал золото чемпионата России по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров. Турнир проходит в подмосковной Коломне.
Он показал результат 1 минута 44,71 секунды. Второе место занял Сергей Трофимов (1.46,41), третье — Сергей Грязцов (1.47,08).
18 декабря дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, занимающаяся перепроверкой проб с Олимпийских играх 2014 года, сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с Юскова. На Играх-2014 он показал шестой результат на дистанции 5000 м, 17-й — на дистанции 1000 м и четвертый — на 1500 м.
10 декабря на этапе Кубка мира в
Чемпионат России завершится 28 декабря.