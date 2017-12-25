Конькобежка Фаткулина: На этапе КМ в Калгари вывешивали оскорбительные баннеры

«На североамериканских этапах Кубка мира было еще жестче, чем в прошлом году, когда я только узнала, что нахожусь в этих списках. Было дико все это для меня. В Канаде, когда пришла на стадион, некоторые люди вели себя жестоко, они ведь не знают всего. Меня снимали исподтишка на телефон во время разминки, ребята приходили с флагами (баннерами), на которых была всякая оскорбительная нечисть изображена. В Канаде это было. Людям сказали, что мы дисквалифицированы, и они не разбираются за что», — сказала Фаткулина журналистам.