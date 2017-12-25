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13:16 (мск), источник: Р-Спорт

Конькобежка Фаткулина: На этапе КМ в Калгари вывешивали оскорбительные баннеры

КОЛОМНА (Московская область), 25 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Чемпионка мира по конькобежному спорту Ольга Фаткулина рассказала, что после объявления о ее пожизненном отстранении от Олимпийских игр на этапе Кубка мира в Калгари некоторые зрители вывешивали оскорбительные баннеры на трибунах.

Источник: РИА "Новости"

Фаткулина пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх по итоги расследования комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда, перепроверявшей допинг-пробы с Олимпиады в Сочи.

«На североамериканских этапах Кубка мира было еще жестче, чем в прошлом году, когда я только узнала, что нахожусь в этих списках. Было дико все это для меня. В Канаде, когда пришла на стадион, некоторые люди вели себя жестоко, они ведь не знают всего. Меня снимали исподтишка на телефон во время разминки, ребята приходили с флагами (баннерами), на которых была всякая оскорбительная нечисть изображена. В Канаде это было. Людям сказали, что мы дисквалифицированы, и они не разбираются за что», — сказала Фаткулина журналистам.

«Я знаю, дыма без огня не бывает, но почему именно я там оказалась в этих списках, мне никто не скажет. Я понимаю, что это… все», — добавила она.

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