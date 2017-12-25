Отстраненная от ОИ конькобежка Фаткулина стала чемпионкой России на 500 м
ТАСС, 25 декабря. Ольга Фаткулина завоевала золото чемпионата России по конькобежному спорту на дистанции 500 метров. Турнир проходит в подмосковной Коломне.
ТАСС, 25 декабря. Ольга Фаткулина завоевала золото чемпионата России по конькобежному спорту на дистанции 500 метров. Турнир проходит в подмосковной Коломне.
Фаткулина показала результат 37,83 секунды. Второе место заняла Ангелина Голикова (37,93), третье — Дарья Качанова (38,75).
Ранее Фаткулина была пожизненно отстранена Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.
Фаткулина выиграла серебро Олимпийских игр — 2014 в Сочи на дистанции 500 м, на дистанции 1000 м она стала четвертой, на 1500 м — девятой. МОК аннулировал данные результаты. 27-летняя россиянка является чемпионкой мира (1000 м) и бронзовым призером (500 м) ЧМ 2013 года.
Чемпионат России завершится 28 декабря.