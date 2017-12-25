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11:52 (мск), источник: Р-Спорт

Виктор Ан включен в состав сборной России на чемпионат Европы по шорт-треку

КОЛОМНА (Московская область), 25 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Виктор Ан и Софья Просвирнова вошли в состав сборной России по шорт-треку на предстоящий чемпионат Европы, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник российской команды Анна Максименко.

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Европы по шорт-треку пройдет с 12 по 14 января 2018 года в немецком Дрездене.

В состав мужской сборной России также вошли Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Денис Айрапетян и Павел Ситников. За женскую команду вместе с Просвирновой выступят Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Татьяна Бородулина и Эмина Малагич.

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