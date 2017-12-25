Просто представьте, что он этого не сделал бы.
Виктор Ан включен в состав сборной России на чемпионат Европы по шорт-треку
КОЛОМНА (Московская область), 25 дек —
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КОЛОМНА (Московская область), 25 дек —
Чемпионат Европы по
В состав мужской сборной России также вошли Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Денис Айрапетян и Павел Ситников. За женскую команду вместе с Просвирновой выступят Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Татьяна Бородулина и Эмина Малагич.