Скобрев: Международные федерации уже не верят сумасшедшим запискам Родченкова

Источник: ИТАР-ТАСС

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) в пятницу пожизненно отстранила от Олимпиад 11 российских спортсменов из-за допинговых нарушений на Играх 2014 года, среди них Скобрев, который на Играх в Сочи остался без медали.

«Мне в этой ситуации обидно меньше всего, ведь я не планировал ехать на Олимпиаду в официальном статусе, только в статусе болельщика, — сказал Скобрев, который уже завершил спортивную карьеру. — МОК ставит себя в странную позицию, отстраняются люди, который отдали всю свою жизнь спорту».

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«У меня две олимпийские медали, у Альберта Демченко семь Олимпийских игр в карьере, как можно отстранять таких людей только на основе каких-то сумасшедших записок? Меня обнадеживает тот факт, что международные федерации уже не верят этому бреду, нет никаких доказательств вины наших спортсменов».

Собеседник агентства выразил надежду, что в будущем статус российских спортсменов будет восстановлен и они смогут нормально посещать Олимпийские игры.