Скобрев: Международные федерации уже не верят сумасшедшим запискам Родченкова

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) в пятницу пожизненно отстранила от Олимпиад 11 российских спортсменов из-за допинговых нарушений на Играх 2014 года, среди них Скобрев, который на Играх в Сочи остался без медали.
«Мне в этой ситуации обидно меньше всего, ведь я не планировал ехать на Олимпиаду в официальном статусе, только в статусе болельщика, — сказал Скобрев, который уже завершил спортивную карьеру. — МОК ставит себя в странную позицию, отстраняются люди, который отдали всю свою жизнь спорту».
«У меня две олимпийские медали, у Альберта Демченко семь Олимпийских игр в карьере, как можно отстранять таких людей только на основе каких-то сумасшедших записок? Меня обнадеживает тот факт, что международные федерации уже не верят этому бреду, нет никаких доказательств вины наших спортсменов».
Собеседник агентства выразил надежду, что в будущем статус российских спортсменов будет восстановлен и они смогут нормально посещать Олимпийские игры.
МОК аннулировал результаты уже 43 российских спортсменов на Играх в Сочи и отстранил их от участия в Олимпийских играх. Все они готовятся оспорить решение МОК в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.