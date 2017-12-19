Виктор Ан попал в предварительный список участников Олимпийских игр — 2018

Источник: ИТАР-ТАСС

5 декабря исполком МОК запретил россиянам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования в форме с надписью «олимпийский атлет из России» и под олимпийским флагом. Во вторник вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил ТАСС, что предварительный список спортсменов для участия в Играх был отправлен МОК.

«Мы отправили список из спортсменов, которые выполнили квалификационные нормативы. В него вошли и Виктор Ан вместе с Семеном Елистратовым», — сказал Кравцов.

Ан до 2011 года представлял сборную Южной Кореи, став трехкратным олимпийским чемпионом (все — на Играх-2006 в Турине), а также завоевав 18 золотых медалей чемпионатов мира. В 2011 году спортсмен принял российское гражданство, мотивируя свое решение желанием выступить на Играх 2014 года в Сочи, на которых выиграл три золотые награды. Елистратов также становился олимпийским чемпионом Игр-2014 в команде.