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18 декабря, источник: ТАСС

МОК снял обвинения в нарушении антидопинговых правил с конькобежца Юскова

ТАСС, 18 декабря. Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) прекратила дело в отношении российского конькобежца Дениса Юскова. Текст вердикта МОК оказался в распоряжении портала Inside the Games.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в понедельник МОК опубликовал решение об отстранении российского бобслеиста Алексея Воеводы за нарушение антидопинговых правил, в тексте также говорилось, что в отношении одного из спортсменов вынесен оправдательный вердикт. Имя атлета не называлось.

«Дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что имеющихся на сегодняшний день доказательств недостаточно для признания вины спортсмена, дисциплинарное разбирательство в отношении Юскова прекращено», — приводит Inside the Games текст вердикта МОК.

Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой допинг-проб спортсменов с Игр-2014. На данный момент она пожизненно отстранила от Олимпиад 32 российских спортсмена.

Юсков на Олимпийских играх 2014 года показал шестой результат на дистанции 5000 м, 17-й - на дистанции 1000 м и четвертый - на 1500 м.

Он также принимал участие в командной гонке вместе с Александром Румянцевым, Алексеем Есиным и Иван Скобревым, команда выбыла на стадии четвертьфинала.

10 декабря на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити Юсков победил на дистанции 1500 м с мировым рекордом. Он является трехкратным чемпионом мира на дистанции 1500 метров, дважды становился серебряным и один раз бронзовым призером мировых первенств. На чемпионатах мира в классическом многоборье он завоевывал серебро и бронзу.

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