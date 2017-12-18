МОК снял обвинения в нарушении антидопинговых правил с конькобежца Юскова

Источник: РИА "Новости"

Ранее в понедельник МОК опубликовал решение об отстранении российского бобслеиста Алексея Воеводы за нарушение антидопинговых правил, в тексте также говорилось, что в отношении одного из спортсменов вынесен оправдательный вердикт. Имя атлета не называлось.

«Дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что имеющихся на сегодняшний день доказательств недостаточно для признания вины спортсмена, дисциплинарное разбирательство в отношении Юскова прекращено», — приводит Inside the Games текст вердикта МОК.

Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой допинг-проб спортсменов с Игр-2014. На данный момент она пожизненно отстранила от Олимпиад 32 российских спортсмена.

Юсков на Олимпийских играх 2014 года показал шестой результат на дистанции 5000 м, 17-й - на дистанции 1000 м и четвертый - на 1500 м.

Он также принимал участие в командной гонке вместе с Александром Румянцевым, Алексеем Есиным и Иван Скобревым, команда выбыла на стадии четвертьфинала.