МОК снял обвинения в нарушении антидопинговых правил с конькобежца Юскова

Ранее в понедельник МОК опубликовал решение об отстранении российского бобслеиста Алексея Воеводы за нарушение антидопинговых правил, в тексте также говорилось, что в отношении одного из спортсменов вынесен оправдательный вердикт. Имя атлета не называлось.
«Дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что имеющихся на сегодняшний день доказательств недостаточно для признания вины спортсмена, дисциплинарное разбирательство в отношении Юскова прекращено», — приводит Inside the Games текст вердикта МОК.
Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой допинг-проб спортсменов с Игр-2014. На данный момент она пожизненно отстранила от Олимпиад 32 российских спортсмена.
Юсков на Олимпийских играх 2014 года показал шестой результат на дистанции 5000 м, 17-й - на дистанции 1000 м и четвертый - на 1500 м.
Он также принимал участие в командной гонке вместе с Александром Румянцевым, Алексеем Есиным и Иван Скобревым, команда выбыла на стадии четвертьфинала.
10 декабря на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити Юсков победил на дистанции 1500 м с мировым рекордом. Он является трехкратным чемпионом мира на дистанции 1500 метров, дважды становился серебряным и один раз бронзовым призером мировых первенств. На чемпионатах мира в классическом многоборье он завоевывал серебро и бронзу.