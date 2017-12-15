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19:31 (мск), источник: ТАСС

CAS рассмотрит дела конькобежцев Фаткулиной и Румянцева не раньше января

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрит дела российских конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева не раньше января 2018 года. Об этом ТАСС заявил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

Международный олимпийский комитет (МОК) 24 ноября пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх серебряную медалистку Олимпиады в Сочи Фаткулину и участника Игр-2014 Румянцева, а также аннулировал их результаты с ОИ-2014. В начале декабря СКР подал апелляцию в CAS на данное решение.

«Даты нет, но я не думаю, что это будет раньше января. Думаю, слушание будет где-то в середине января. Сейчас скоро рождественские и новогодние праздники, тем более, мы не первые в очереди», — заявил Кравцов.

В пятницу прошло заседание коллегии Министерства спорта РФ, в ходе которого министр спорта Павел Колобков и руководители национальных федераций обсуждали ход подготовки отечественных атлетов к Олимпийским играм 2018 года. «В ходе заседания обсуждался план подготовки к Играм, количество квот, завоеванных спортсменами различных видов спорта, готовность атлетов. У Союза конькобежцев России, с точки зрения подготовки спортсменов, все нормально. Вопрос, кто из наших спортсменов будет допущен до участия в Олимпийских играх, кто получит приглашение от МОК, выходит за рамки юрисдикции Минспорта, в связи с этим планы подготовки шорт-трекистов и конькобежцев меняться не будут», — рассказал Кравцов.

5 декабря МОК принял решение о временном приостановлении членства ОКР, к Играм-2018 для выступления под олимпийским флагом будут допущены только чистые спортсмены, которые соответствуют критериям МОК — отсутствие санкций за допинговые нарушения и наличие достаточного количества допинг-проб. Решение об участии того или иного спортсмена будет принимать МОК. «Когда будет сформирован список, сказать сложно. Сейчас в Лозанне находится сформированная при ОКР комиссия, которая будет регулировать работу с МОК», — отметил глава СКР.

Олимпийские игры — 2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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