Казахстан завоевал десять лицензий в конькобежном спорте на Олимпиаду-2018

Так, по итогам четырех этапов Кубка мира сформирован список участников зимних Олимпийских игр 2018 года. Казахстанские конькобежцы смогут десять раз выйти на старт в Пхенчхане.

Отмечается, что сразу по три лицензии Казахстану принесли Екатерина Айдова и Федор Мезенцев.

Олимпийский лицензии Казахстана в конькобежном спорте:

Женщины: Екатерина Айдова на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров.

Мужчины: Роман Креч и Федор Мезенцев — 500 метров, Федор Мезенцев, Станислав Палкин и Денис Кузин — 1000 метров, Денис Кузин и Федор Мезенцев — 1500 метров.

При этом лицензии не являются именными. Окончательный состав олимпийской сборной определит тренерский штаб.

Станислав Палкин — самый молодой спортсмен команды, которому предстоит дебютировать на Олимпиаде. Кузин, Креч и Айдова выступали на Играх в Ванкувере и Сочи. Мезенцев впервые участвовал на Играх в Сочи-2014.