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10:04 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан завоевал десять лицензий в конькобежном спорте на Олимпиаду-2018

Международный союз конькобежцев опубликовал официальную классификацию с распределением олимпийских лицензий, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Казахстана.

Так, по итогам четырех этапов Кубка мира сформирован список участников зимних Олимпийских игр 2018 года. Казахстанские конькобежцы смогут десять раз выйти на старт в Пхенчхане.

Отмечается, что сразу по три лицензии Казахстану принесли Екатерина Айдова и Федор Мезенцев.

Олимпийский лицензии Казахстана в конькобежном спорте:

Женщины: Екатерина Айдова на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров.
Мужчины: Роман Креч и Федор Мезенцев — 500 метров, Федор Мезенцев, Станислав Палкин и Денис Кузин — 1000 метров, Денис Кузин и Федор Мезенцев — 1500 метров.

При этом лицензии не являются именными. Окончательный состав олимпийской сборной определит тренерский штаб.

Станислав Палкин — самый молодой спортсмен команды, которому предстоит дебютировать на Олимпиаде. Кузин, Креч и Айдова выступали на Играх в Ванкувере и Сочи. Мезенцев впервые участвовал на Играх в Сочи-2014.

Напомним, что ранее в коньковых дисциплинах Казахстан завоевал десять лицензий в шорт-треке и три — в фигурном катании.

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