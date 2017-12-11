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09:14 (мск), источник: Р-Спорт

Конькобежец Юсков установил табличку со своим рекордом мира на катке в Солт-Лейк-Сити

МОСКВА, 11 дек — Р-Спорт. Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков установил табличку со своим рекордом мира на дистанции 1500 метров на специальном табло катка в американском Солт-Лейк-Сити.

Юсков в субботу финишировал с результатом 1 минута 41,02 секунды. Прежнее достижение (1.41,04) было установлено в декабре 2009 года американцем Шани Дэвисом.

В воскресенье Юсков одержал еще одну победу на этом катке, показав лучший результат на дистанции 1000 метров. Также в воскресенье состоялась традиционная церемония по замене таблички с рекордом мира на катке в Солт-Лейк-Сити, которую установил сам Юсков.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этот же день обновил рекорд мира на дистанции 5000 метров канадец Тед-Ян Блумен (6 минут 1,86 секунды). Этот рекорд принадлежал ранее главной звезде конькобежного спорта Свену Крамеру из Нидерландов. Достижение держалось десять лет. Теперь, впервые с 6 декабря 2007 года, среди действующих рекордсменов мира нет ни одного представителя сборной Нидерландов, которая доминирует в этом виде спорта.

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