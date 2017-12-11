Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Конькобежец Юсков установил табличку со своим рекордом мира на катке в Солт-Лейк-Сити
МОСКВА, 11 дек —
МОСКВА, 11 дек —
Юсков в субботу финишировал с результатом 1 минута 41,02 секунды. Прежнее достижение (1.41,04) было установлено в декабре 2009 года американцем Шани Дэвисом.
В воскресенье Юсков одержал еще одну победу на этом катке, показав лучший результат на дистанции 1000 метров. Также в воскресенье состоялась традиционная церемония по замене таблички с рекордом мира на катке в
В этот же день обновил рекорд мира на дистанции 5000 метров канадец