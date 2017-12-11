Конькобежец Юсков установил табличку со своим рекордом мира на катке в Солт-Лейк-Сити

В воскресенье Юсков одержал еще одну победу на этом катке, показав лучший результат на дистанции 1000 метров. Также в воскресенье состоялась традиционная церемония по замене таблички с рекордом мира на катке в Солт-Лейк-Сити, которую установил сам Юсков.

В этот же день обновил рекорд мира на дистанции 5000 метров канадец Тед-Ян Блумен (6 минут 1,86 секунды). Этот рекорд принадлежал ранее главной звезде конькобежного спорта Свену Крамеру из Нидерландов. Достижение держалось десять лет. Теперь, впервые с 6 декабря 2007 года, среди действующих рекордсменов мира нет ни одного представителя сборной Нидерландов, которая доминирует в этом виде спорта.