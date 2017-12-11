Кибалко: Сборная России по конькобежному спорту сможет заявить на ОИ 18 человек

«У нас для полного комплекта у женщин не хватает только одной квоты — на 3000 метров, у мужчин только квоты в командной гонке. Еще предстоит процедура релокации квот, но на данный момент ситуация такова, что мы можем выставить, согласно квалификации, на Олимпийские игры 18 спортсменов», — сказал Кибалко по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».