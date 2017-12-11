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09:07 (мск), источник: Р-Спорт

Кибалко: Сборная России по конькобежному спорту сможет заявить на ОИ 18 человек

МОСКВА, 11 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Сборная России по конькобежному спорту завоевала право заявить на Олимпийские игры в Пхенчхане 18 спортсменов по итогам квалификации на Игры-2018, сообщил агентству «Р-Спорт» глава технического комитета по конькобежному спорту Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко.

Источник: РИА "Новости"

Последним квалификационным стартом для россиян стал завершившийся в американском Солт-Лейк-Сити этап Кубка мира.

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«У нас для полного комплекта у женщин не хватает только одной квоты — на 3000 метров, у мужчин только квоты в командной гонке. Еще предстоит процедура релокации квот, но на данный момент ситуация такова, что мы можем выставить, согласно квалификации, на Олимпийские игры 18 спортсменов», — сказал Кибалко по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Состав команды на Олимпиаду будет сформирован с учетом итогов декабрьского чемпионата России. После этого россиянам предстоит специальная процедура допуска, о которой в связи с отстранением Олимпийского комитета России объявил Международный олимпийский комитет.

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