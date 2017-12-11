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08:05 (мск), источник: ТАСС

Конькобежец Блумен победил на дистанции 5000 м на этапе КМ в США с мировым рекордом

ТАСС, 11 декабря. Канадец Тед-Ян Блумен занял первое место на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в американском Солт-Лейк-Сити.

Блумен показал время 6 минут 1,86 секунды, прежнее достижение принадлежало голландцу Свену Крамеру (6.03,32), которое он установил 17 ноября 2007 года.

Второе место занял немец Патрик Беккерт (отставание 5,16 секунды). Третьим стал его соотечественник Мориц Гайсрайтер (+5,45).

Россиянин Александр Румянцев — 12-й (+15,04), Данил Синицин — 13-й (+16,12), Данила Семериков — 14-й (+17,86).

Ранее Румянцев был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Эрфурте 19—21 января.

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