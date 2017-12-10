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15:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юсков бьет мировой рекорд! Но увидим ли мы его в Пхенчхане?

В США 28-летний россиянин установил рекорд мира на дистанции 1500 м.

Источник: РИА "Новости"

В Солт-Лейк-Сити в эти дни проходит этап Кубка мира, на котором феерят наши спортсмены. В субботу на мужской пятисотке победил Руслан Мурашов. При этом он не просто выиграл, а показал третий результат в истории — 34,02. Быстрее бегал только Павел Кулижников (33,98 и 34,00), который, к слову, и сейчас в рабочей форме. Пятикратный чемпион мира стал четвертым (34,16), 0,03 не дотянув до второго места. При этом в каком он сейчас эмоциональном состоянии — непонятно. Ведь на сегодняшний день все выглядит так, что на Олимпийских играх мировой рекордсмен выступить не сможет.

После 500 м были женские 1500 м, на которых третьей с рекордом России стала Екатерина Шихова.

ЛЕД БЫЛ НЕОПТИМАЛЬНЫЙ, НО ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

А вскоре после этого случилось главное событие вечера: трехкратный чемпион мира Денис Юсков перебил на своей коронной дистанции рекорд мира легендарного Шани Дэвиса, державшийся с 2009 года. Его раскладка потрясает воображение. 300 м — 23,62, 700 — 48,48, 1100 — 1.14,02, 1500 — 1.41,02. Это высший пилотаж.

Забавно, что вторым стал Кун Вервей — голландец, которого за бесперспективностью списали из своей национальной сборной и нашедший приют в нашей команде. Вервей все лето готовился в группе Константина Полтавца и был спаринг-партнером Юскова. В результате в субботу он проиграл Денису всего 0,6. И это, в общем-то, пропасть, но, учитывая, что третий призер Томас Крол отстал от россиянина сразу на… 1,61 — дела Куна выглядит не так плохо.

— Немного жаль, что не получилось у меня пробежать быстрее 1,41, — сказал Юсков «Р-Спорту». — Но я просто все уже силы отдал на последней прямой. Говорят, что сегодня по давлению и состоянию льда день был неоптимальный для рекорда мира, но все-таки все получилось.

На сегодняшний день Денис Юсков — суперзвезда конькобежного спорта. На своих 1500 м он властвует безраздельно и его рекорд — закономерное развитие событий. Странно скорее даже то, что он не побил его два года на все тех же североамериканских этапах. Практически на всех главных аренах мира именно ему принадлежат рекорды катка. Проиграть он может только в очень плохой для себя день. В хороший — привезет всем в районе секунды. На «полуторке» он сейчас примерно как Усэйн Болт на 200 м в лучшие годы или Майкл Фелпс на 400 м комплексом. То есть борется с собой, с будущим, но никак не с конкурентами. Наряду с Кулижниковым и Свеном Крамером он — главная афиша любых соревнований. Лицо своего вида спорта.

ВОЙНА СО ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ

И как же при этом нелепо допускать даже мысль, что Юсков может пропустить Олимпийские игры. А вероятность этого, увы, существует. В списке критериев по допуску россиян в Пхенчхан, как вы уже наверняка знаете, есть пункт, согласно которому в Корее не смогут выступить наши спортсмены, у которых были дисквалификации за допинговые нарушения в прошлом.

У Дениса в юниорском возрасте случилась нелепейшая история. В феврале 2008 года, когда ему было 18 лет, на чемпионате России по своему возрасту у спортсмена была взята допинг-проба, в которой, как было объявлено, обнаружены следы марихуаны. За это Юскову дали четыре года дисквалификации. В те времена, согласно кодексу ВАДА, даже за стероиды можно было отделаться двухлетним отстранением. Самое странное было в том, что ни одна лаборатория и даже сама РУСАДА официально не подтвердили наличия положительной допинг-пробы. Эта бредовая ситуация закончилась только спустя три года, когда при повторных разбирательствах спортсмен все-таки смог доказать свою невиновность. Юскова тогда поддержало не только новое руководство Союза конькобежцев России (СКР), но и Международная федерация (ИСУ) и даже CAS.

Спортсмен в свое время и так пострадал непонятно за что, а не допускать его за это еще и до Олимпийских игр — просто катастрофа. Как там говорил Томас Бах про ВАДА? Нельзя наказывать жертву, которая и так пострадала.

Недопуск Юскова и Кулижникова — это борьба не за чистый спорт, а скорее уже за отсутствие здравого смысла. По одной шкале мерить какие-то энергетические напитки, призраки следы марихуаны и, допустим, ЭПО — это абсурд. С тем же успехом можно выносить одинаковые наказания тому, кто перешел дорогу в неположенном месте и водителю, въехавшему на своем авто в трамвай. А что — ведь оба нарушения случились на одной улице. Нет, в голове не укладывается, что может дойти до такого сумасшествия.

P. S. В воскресенье вечером в Солт-Лейк-Сити пройдут забеги на 1000 м, в которых примут участие Юсков и Кулижников. Кто знает, может быть, им удастся замахнуться еще на один рекорд Шани Дэвиса.

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