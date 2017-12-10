Советы Каррере и команде перед дерби.
Юсков выиграл этап Кубка мира в США на дистанции 1500 м с мировым рекордом
Российский конькобежец Денис Юсков одержал победу на дистанции 1500 м на 4-м этапе Кубка мира в
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Российский конькобежец Денис Юсков одержал победу на дистанции 1500 м на 4-м этапе Кубка мира в
Предыдущий рекорд (1.41,04) был установлен на том же катке американцем Шани Дэвисом 11 декабря 2009 года.
Призёрами стали голландцы — Коэн Фервей и Томас Крол.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Четвертый этап.
Мужчины. 1500 м.
1. Денис Юсков (Россия) — 1.41,02.
2. Коэн Фервей (Нидерланды) — 1.41,63.
3. Томас Крол (Нидерланды) — 1.42,63…
15. Сергей Грязцов (Россия) — 1.44,25.