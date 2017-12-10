Шихова стала бронзовым призёром этапа КМ в США на дистанции 1500 м

Прежнее достижение (1.53,52) было установлено Шиховой неделю назад на этапе в Калгари.
Победу одержала японка Мио Такаги, второе время показала Маррит Леенстра из Нидерландов.
Ещё одна россиянка Юлия Скокова остановилась в шаге от пьедестала, став 4-й.
Конькобежный спорт. Кубок мира. 4-й этап. Солт-Лейк-Сити, США
Женщины. 1500 м.
1. Мио Такаги (Япония) — 1.51,48.
2. Маррит Леенстра (Нидерланды) — 1.52,31.
3. Екатерина Шихова (Россия) — 1.52,86.
4. Юлия Скокова (Россия) — 1.54,01…
14. Ольга Граф (Россия) — 1.56,24.