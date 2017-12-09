Конькобежец Мурашов выиграл 500 м на этапе КМ в США с 3-м результатом в истории
Россиянин Руслан Мурашов одержал победу во втором старте на дистанции 500 м на 4-м этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в
Россиянин Руслан Мурашов одержал победу во втором старте на дистанции 500 м на 4-м этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в
Мурашов преодолел «пятисотку» за 34,02 секунды — это третий результат в истории. Быстрее эту дистанции дважды пробегал только мировой рекордсмен Павел Кулижников в 2015 году (33,98 и 34,00). На сей раз Кулижников стал четвёртым.
В соревнованиях женщин на той же дистанции лучшей из россиянок была Ангелина Голикова, занявшая пятое место.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Четвёртый этап.
Мужчины. 500 м. Второй старт.
1. Руслан Мурашов (Россия) — 34,02.
2. Кай Фербай (Нидерланды) — 34,13.
3. Дай Дай Нтаб (Нидерланды) — 34,15.
4. Павел Кулижников (Россия) — 34,16.
Женщины. 500 м. Второй старт.
1. Нао Кодаира (Япония) — 36,53.
2. Сан Хва Ли (Южная Корея) — 36,79.
3. Ариса Го (Япония) — 37,05…
5. Ангелина Голикова (Россия) — 37,31.
6. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,33.