Конькобежец Мурашов выиграл 500 м на этапе КМ в США с 3-м результатом в истории

Мурашов преодолел «пятисотку» за 34,02 секунды — это третий результат в истории. Быстрее эту дистанции дважды пробегал только мировой рекордсмен Павел Кулижников в 2015 году (33,98 и 34,00). На сей раз Кулижников стал четвёртым.