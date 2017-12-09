Союз конькобежцев России подал апелляции в CAS на дисквалификации Фаткулиной и Румянцева

Международный олимпийский комитет (МОК) 24 ноября пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх серебряную медалистку Олимпиады в Сочи Фаткулину и участника Игр-2014 Румянцева, а также аннулировал их результаты с ОИ-2014.

«Иски поданы. Ждем даты рассмотрения в CAS», — заявил Кравцов.

Фаткулина выиграла серебро Олимпийских игр — 2014 в Сочи на дистанции 500 м, на дистанции 1000 м она стала четвертой, на 1500 м — девятой. Также 27-летняя россиянка является чемпионкой мира (1000 м) и бронзовым призером (500 м) первенства 2013 года. На чемпионате Европы 2017 года она стала третьей в спринтерском многоборье. Румянцев является победителем и призером этапов Кубка мира, на Олимпиаде в Сочи он занял 11-е место на дистанции 5000 м.

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СКР поборется за спортсменов с допинговой историей

5 декабря МОК принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Играх-2018 под национальным флагом. Российские спортсмены смогут выступить на предстоящих в феврале Играх в южнокорейском Пхёнчхане в нейтральном статусе и лишь в случае получения специального приглашения от МОК, что будет зависеть от двух главных критериев: атлеты должны пройти олимпийскую квалификацию и не иметь в прошлом дисквалификаций или быть лишенными права допуска к соревнованиям за любые нарушения антидопинговых правил.

Из-за данных критериев Игры-2018 могут пропустить лидеры сборной РФ по конькобежному спорту — многократный чемпион мира в спринте и обладатель нескольких мировых рекордов Павел Кулижников и трехкратный чемпион мира Денис Юсков.

Кулижников в 2012 году отбыл двухгодичную дисквалификацию за употребление метилгексанамина. В крови Юскова в 2008 году была обнаружена марихуана, за что спортсмен получил 4 года дисквалификации, но после рассмотрения дела дисквалификация была отменена.

«СКР намерен оспаривать положения, озвученные МОК, по отношению к спортсменам с допинговыми нарушениями в прошлом», — отметил собеседник агентства.