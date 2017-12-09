Российские конькобежки завоевали квоту в командной гонке на участие в ОИ-2018
МОСКВА, 8 дек —
МОСКВА, 8 дек —
На Игры квалифицируются шесть команд с лучшим рейтингом по итогам предновогодних этапов Кубка мира сезона-2017/2018. На правах
Россиянки заняли восьмое место в рейтинге за сборной США, кореянки стали девятыми, но как представительницы
Таким образом, по времени женская команда сборной России обеспечила себе участие в этом виде программы на Играх в Пхенчхане. Россиянки являются призерами чемпионатов мира и призерами Игр-2014.
В мужской командной гонке россияне оказались без квоты, в том числе
Международный союз конькобежцев подтвердит количество квот после этапа Кубка мира в