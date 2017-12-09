Российские конькобежки завоевали квоту в командной гонке на участие в ОИ-2018

Источник: РИА "Новости"

На Игры квалифицируются шесть команд с лучшим рейтингом по итогам предновогодних этапов Кубка мира сезона-2017/2018. На правах команды-хозяйки квалифицируется сборная Южной Кореи, остальные участники проходят по лучшему времени. Всего на олимпийском турнире выступают восемь сборных в командной гонке.

Россиянки заняли восьмое место в рейтинге за сборной США, кореянки стали девятыми, но как представительницы страны-хозяйки Игр уже обеспечили себе место на Олимпиаде. По лучшему результату россиянки в борьбе за квоту обошли американок, которые за три этапа Кубка мира ни разу не пробежали командную гонку быстрее 3 минут, тогда как у россиянок были результаты 2 минуты 59,07 секунды и 2 минуты 57,90 секунды.

Таким образом, по времени женская команда сборной России обеспечила себе участие в этом виде программы на Играх в Пхенчхане. Россиянки являются призерами чемпионатов мира и призерами Игр-2014.

В мужской командной гонке россияне оказались без квоты, в том числе из-за падения на этапе Кубка мира в Калгари. По времени квалифицировались на Олимпиаду 7-ми и 8-ми соответственно команды Нидерландов и США.