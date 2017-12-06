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19:51 (мск), источник: Р-Спорт

Союз конькобежцев РФ будет отстаивать в CAS право Кулижникова и Юскова на допуск к ОИ

МОСКВА, 6 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Союз конькобежцев России будет отстаивать в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне право российских конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова на участие в Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане, адвокаты уже готовят иск, сообщил агентству «Р-Спорт» президент организации Алексей Кравцов.

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9
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) во вторник вынес решение о временном отстранении Олимпийского комитета России. При этом отдельные российские спортсменысмогут стартовать в индивидуальных или командных соревнованиях Олимпиады-2018 в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России), их список будет определять специальная панель МОК. В релизе МОК указывалось, что российские спортсмены с допинг-инцидентами в прошлом не могут быть допущены до рассмотрения панелью МОК.

«Мы уже слышали о том, что не будет никаких препятствий отправке российских спортсменов на Олимпиаду. Это хорошее решение. Со своей стороны готовы подтвердить, что мы будем отстаивать в Спортивном арбитражном суде право Павла Кулижникова и Дениса Юскова на участие в этих Олимпийских играх. Наши адвокаты уже занимаются подготовкой иска», — сказал Кравцов по телефону.

Кулижников и Юсков ранее имели допинг-инциденты в карьере. Юсков ранее сдал положительную допинг-пробу на марихуану. Кулижников ранее имел допинг-случай в юниорском возрасте и отбыл свою дисквалификацию.

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