Союз конькобежцев РФ будет отстаивать в CAS право Кулижникова и Юскова на допуск к ОИ

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) во вторник вынес решение о временном отстранении Олимпийского комитета России. При этом отдельные российские спортсменысмогут стартовать в индивидуальных или командных соревнованиях Олимпиады-2018 в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России), их список будет определять специальная панель МОК. В релизе МОК указывалось, что российские спортсмены с допинг-инцидентами в прошлом не могут быть допущены до рассмотрения панелью МОК.

«Мы уже слышали о том, что не будет никаких препятствий отправке российских спортсменов на Олимпиаду. Это хорошее решение. Со своей стороны готовы подтвердить, что мы будем отстаивать в Спортивном арбитражном суде право Павла Кулижникова и Дениса Юскова на участие в этих Олимпийских играх. Наши адвокаты уже занимаются подготовкой иска», — сказал Кравцов по телефону.

Кулижников и Юсков ранее имели допинг-инциденты в карьере. Юсков ранее сдал положительную допинг-пробу на марихуану. Кулижников ранее имел допинг-случай в юниорском возрасте и отбыл свою дисквалификацию.