Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Союз конькобежцев РФ будет отстаивать в CAS право Кулижникова и Юскова на допуск к ОИ
МОСКВА, 6 дек —
МОСКВА, 6 дек —
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) во вторник вынес решение о временном отстранении Олимпийского комитета России. При этом отдельные российские спортсменысмогут стартовать в индивидуальных или командных соревнованиях Олимпиады-2018 в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России), их список будет определять специальная панель МОК. В релизе МОК указывалось, что российские спортсмены с
«Мы уже слышали о том, что не будет никаких препятствий отправке российских спортсменов на Олимпиаду. Это хорошее решение. Со своей стороны готовы подтвердить, что мы будем отстаивать в Спортивном арбитражном суде право Павла Кулижникова и Дениса Юскова на участие в этих Олимпийских играх. Наши адвокаты уже занимаются подготовкой иска», — сказал Кравцов по телефону.
Кулижников и Юсков ранее имели