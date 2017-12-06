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11:07 (мск), источник: ТАСС

Российский шорт-трекист Виктор Ан намерен участвовать в ОИ-2018 под нейтральным флагом

ТАСС, 6 декабря. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, имеющий российское гражданство, намерен принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане под нейтральным флагом. Слова спортсмена приводит агентство Yonhap.

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Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) на основании докладов двух комиссий организации — под руководством Самуэля Шмида и Дениса Освальда — объявил о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР), сборная России отстранена от участия в Играх в Южной Корее. При этом россияне сохраняют возможность выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

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«Если Россия не будет бойкотировать Олимпиаду, я поеду на нее в нейтральном статусе, — сказал 32-летний спортсмен. — Я готовился к этому четыре года и попросту не могу сдаться сейчас». Отвечая на вопрос о том, как он поступит, если Россия бойкотирует Олимпиаду-2018, спортсмен сказал: «Не знаю. Просто не хочу даже об этом думать».

Ан до 2011 года представлял сборную Южной Кореи, став трехкратным олимпийским чемпионом (все — на Играх-2006 в Турине), а также завоевав 18 золотых медалей чемпионатов мира. В 2011 году спортсмен принял российское гражданство, мотивируя свое решение желанием выступить на Играх 2014 года в Сочи, на которых выиграл три золотые награды.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане будут выступать под наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR), что можно перевести как «Олимпиец из России». Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК.

Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля.

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