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20:45 (мск), источник: БЕЛТА

Конькобежка Марина Зуева заняла 6-е место в забеге на 3 тыс. м на КМ и установила рекорд Беларуси

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская конькобежка Марина Зуева заняла шестое место в забеге на 3000 м на этапе Кубка мира в Калгари и установила национальный рекорд на этой дистанции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Результат Марины Зуевой — 3 мин. 59,54 сек. Она на семь секунд превзошла свое же достижение и заняла в итоговом протоколе шестое место. Победительницей на этой дистанции стала Михо Такаги из Японии — 3 мин. 57,09 сек. Второе место заняла Антоинетте де Йонг из Нидерландов — 3 мин. 57,78 сек., третьей стала ее соотечественница Ирен Вюст — 3 мин. 58,10 сек.

На скоростном катке в Калгари были обновлены еще три национальных рекорда Беларуси. Игнат Головатюк преодолел спринт на 500 м за 35,00 сек. (37-е место в протоколе), а на дистанции 1000 м он также обновил национальное достижение, которое теперь составляет 1 мин. 09,05 сек. (18-е место). На стайерской дистанции 5000 м Виталий Михайлов установил рекорд Беларуси, пробежав за 6 мин. 22,06 сек. (36-е место).

Марина Зуева практически обеспечила себе участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане на дистанциях 3000 м и 5000 м. Также белоруске вполне по силам отобраться на главные старты четырехлетия в масс-старте и на 1500 м. В число 36 атлетов, которые получат право поехать в Пхенчхан в феврале 2018 года, находится Игнат Головатюк, который планирует выступить на 500 м и 1000 м. Окончательно список участников Олимпиады станет известен после этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, который пройдет с 8 по 10 декабря. Международный союз конькобежцев планирует опубликовать списки участников Олимпиады 13 декабря.

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