Конькобежка Марина Зуева заняла 6-е место в забеге на 3 тыс. м на КМ и установила рекорд Беларуси

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Результат Марины Зуевой — 3 мин. 59,54 сек. Она на семь секунд превзошла свое же достижение и заняла в итоговом протоколе шестое место. Победительницей на этой дистанции стала Михо Такаги из Японии — 3 мин. 57,09 сек. Второе место заняла Антоинетте де Йонг из Нидерландов — 3 мин. 57,78 сек., третьей стала ее соотечественница Ирен Вюст — 3 мин. 58,10 сек.

На скоростном катке в Калгари были обновлены еще три национальных рекорда Беларуси. Игнат Головатюк преодолел спринт на 500 м за 35,00 сек. (37-е место в протоколе), а на дистанции 1000 м он также обновил национальное достижение, которое теперь составляет 1 мин. 09,05 сек. (18-е место). На стайерской дистанции 5000 м Виталий Михайлов установил рекорд Беларуси, пробежав за 6 мин. 22,06 сек. (36-е место).