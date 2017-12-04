Неизвестные разрушили памятник футболисту, сломав скульптуре ноги. Полиция пытается установить личность вандалов.
Российский конькобежец Кулижников получил в Калгари памятное кольцо за рекорд катка
МОСКВА, 4 дек —
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МОСКВА, 4 дек —
Кулижников 15 ноября 2015 года побил рекорд мира на дистанции 500 м, пробежав ее за 34,00 секунды. Позднее он обновил этот рекорд уже на катке в американском
Как сообщили агентству «Р-Спорт» в