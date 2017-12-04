Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
10 стран с самой дешевой ипотекой
Собчак, Боярская и другие звезды посетили вечер Action!
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
ХК Динамо
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден НайтсОТ3
Аризона Койотс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш2
Даллас Старз7
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
СКА
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс1
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс5
Оттава Сенаторз0
Футбол. Зарубежный
21:00
Кротоне
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Верона
Дженоа
Футбол. Зарубежный
3.12
Монпелье1
Марсель1
Футбол. Зарубежный
3.12
Лас-Пальмас1
Бетис0
Футбол. Зарубежный
3.12
Сампдория1
Лацио2
Все события
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
«Даллас» победил, Радулов сделал два результативных паса
КХЛ уличили в трактовке правил в пользу СКА
Валерия и Полина Гагарина блистали на концерте в Минске
Собчак, Боярская и другие звезды посетили вечер Action!
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
15ЦСКА — «Тосно»: три пенальти, шесть голов
23«Спартак» испортил юбилей «Зениту»
11:11 (мск), источник: Р-Спорт

Российский конькобежец Кулижников получил в Калгари памятное кольцо за рекорд катка

МОСКВА, 4 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте россиянин Павел Кулижников получил памятное кольцо как обладатель рекорда катка, который он установил на дистанции 500 метров в 2015 году.

Источник: РИА "Новости"

Кулижников 15 ноября 2015 года побил рекорд мира на дистанции 500 м, пробежав ее за 34,00 секунды. Позднее он обновил этот рекорд уже на катке в американском Солт-Лейк-Сити — 33,98. Но его рекорд остался рекордом катка в Калгари.

Как сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России, Кулижников в воскресенье по ходу этапа Кубка мира в Калгари получил памятное кольцо как рекордсмен.

Мутко: Родченков предлагал мне «взорвать» WADA и МОК
Слуцкий ушел. Надежда осталась
Вероятность победы на ЧМ-2018 для сборной России оценена в 1,7%
«Даллас» победил, Радулов сделал два результативных паса
КХЛ уличили в трактовке правил в пользу СКА
Российские спортсмены сдали 1240 допинг-проб перед Олимпиадой
Болельщики «Халл Сити» отреагировали на увольнение Слуцкого
Россия претендует на чемпионат мира по болотному футболу
Новости
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Мария Шарапова впервые снимется в кино Знаменитая российская спортсменка появится на экране с такими голливудскими актрисами, как Кейт Бланшетт и Сандра Буллок
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь