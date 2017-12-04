Российский конькобежец Кулижников получил в Калгари памятное кольцо за рекорд катка

Кулижников 15 ноября 2015 года побил рекорд мира на дистанции 500 м, пробежав ее за 34,00 секунды. Позднее он обновил этот рекорд уже на катке в американском Солт-Лейк-Сити — 33,98. Но его рекорд остался рекордом катка в Калгари.