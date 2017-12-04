Тайсон прибыл в Алматы в качестве спикера на Synergy Global Forum.
Буавер-Лакруа победил на дистанции 500 м на этапе КМ по конькобежному спорту в Калгари
ТАСС, 4 декабря. Канадский конькобежец Алекс
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ТАСС, 4 декабря. Канадский конькобежец Алекс
Он показал результат 34,31 секунды. Второе место занял кореец Мин Кю Ча (34,31). Третьим стал финн Мика Поутала (34,38).
Россиянин Алексей Есин занял 11-е место (34,54), Руслан Мурашов не финишировал.
Этап Кубка мира в Калгари завершится в ночь на понедельник. Следующий этап пройдет в американском Солт-