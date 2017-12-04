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01:51 (мск), источник: ТАСС

Буавер-Лакруа победил на дистанции 500 м на этапе КМ по конькобежному спорту в Калгари

ТАСС, 4 декабря. Канадский конькобежец Алекс Буавер-Лакруа стал победителем этапа Кубка мира в канадском Калгари на дистанции 500 м.

Он показал результат 34,31 секунды. Второе место занял кореец Мин Кю Ча (34,31). Третьим стал финн Мика Поутала (34,38).

Россиянин Алексей Есин занял 11-е место (34,54), Руслан Мурашов не финишировал.

Этап Кубка мира в Калгари завершится в ночь на понедельник. Следующий этап пройдет в американском Солт- Лейк-Сити 8—10 декабря.

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