Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Шихова стала второй на дистанции 1000 м на этапе КМ в Калгари
МОСКВА, 2 дек —
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МОСКВА, 2 дек —
В субботу Шихова показала время 1 минута 13,70 секунды. Победу одержала американка Хизер Бергсма (1.13,37). Замкнула тройку лучших голландка Маррит Ленстра (1.13,72).
Еще одна российская конькобежка Ольга Фаткулина (1.13,90) стала пятой, Ангелина Голикова (1.14,98) — 12-й.
Соревнования в Калгари завершатся в воскресенье.