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01:54 (мск), источник: ТАСС

Российские конькобежки выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Канаде

ТАСС, 2 декабря. Женская сборная России по конькобежному спорту выиграла командный спринт в рамках третьего этапа Кубка мира, который проходит в канадском Калгари.

В составе российской команды были заявлены Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Елизавета Казелина и Екатерина Шихова (запасная). Россиянки показали результат 1 минута 24,85 секунды. Второе место заняла сборная Норвегии, третье — команда Китая.

Россиянки одержали вторую победу в данной дисциплине в текущем сезоне, ранее на первом этапе в голландском Херенвене российские конькобежки показали результат 1 минута 26,62 секунды. После трех этапов россиянки занимают второе место в общем зачете, набрав 200 баллов. Лидируют норвежки (240 баллов), третье место занимает команда Южной Кореи (170).

Этап Кубка мира в Калгари завершится в воскресенье. Следующий этап пройдет в американском Солт-Лейк-Сити 8—10 декабря.

Ранее Фаткулина в числе других российских спортсменов была пожизненно отстранена Международным олимпийским комитетом (МОК) от Олимпийских игр, ее результат на Играх в Сочи был аннулирован. На Олимпиаде-2014 Фаткулина завоевала серебро на дистанции 500 м. На данный момент МОК аннулировал результаты и пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах 25 российских спортсменов.

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