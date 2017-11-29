Российские конькобежцы получили визы США для участия в этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
МОСКВА, 29 ноя —
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МОСКВА, 29 ноя —
Российская команда находится в канадском Калгари, где
Ранее президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал, что американские визы команда будет получать уже в Калгари.
«Визы всем ребятам дали», — сообщили агентству «Р-Спорт» в
Ранее тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев рассказал, что у трехкратного чемпиона мира на отдельных дистанциях и двукратного чемпиона мира в спринте Павла Кулижникова была на этот старт действующая американская виза.