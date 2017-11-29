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11:34 (мск), источник: Р-Спорт

Российские конькобежцы получили визы США для участия в этапе КМ в Солт-Лейк-Сити

МОСКВА, 29 ноя — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские конькобежцы, находящиеся в Канаде, получили американские визы для участия в этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России (СКР).

Источник: РИА "Новости"

Российская команда находится в канадском Калгари, где 1—3 декабря пройдет этап Кубка мира, а следующий стартует в американском Солт-Лейк-Сити (8—10 декабря).

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Ранее президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал, что американские визы команда будет получать уже в Калгари.

«Визы всем ребятам дали», — сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе СКР.

Ранее тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев рассказал, что у трехкратного чемпиона мира на отдельных дистанциях и двукратного чемпиона мира в спринте Павла Кулижникова была на этот старт действующая американская виза.

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