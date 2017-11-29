Российские конькобежцы получили визы США для участия в этапе КМ в Солт-Лейк-Сити

Российская команда находится в канадском Калгари, где 1—3 декабря пройдет этап Кубка мира, а следующий стартует в американском Солт-Лейк-Сити ( 8—10 декабря ).

Павел Кулижников: Меня хоронили уже раз 50. Пока рановато

Ранее президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал, что американские визы команда будет получать уже в Калгари.

Ранее тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев рассказал, что у трехкратного чемпиона мира на отдельных дистанциях и двукратного чемпиона мира в спринте Павла Кулижникова была на этот старт действующая американская виза.