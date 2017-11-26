Конькобежцы Фаткулина и Юсков показали лучшее время на тестовых стартах в Калгари
ТАСС, 26 ноября. Российские конькобежцы Ольга Фаткулина и Денис Юсков показали лучшее время на дистанции 1000 метров на тестовых международных стартах в Калгари.
ТАСС, 26 ноября. Российские конькобежцы Ольга Фаткулина и Денис Юсков показали лучшее время на дистанции 1000 метров на тестовых международных стартах в Калгари.
Фаткулина преодолела дистанцию за 1 минуту 15,06 секунды. Второе время показала Елизавета Казелина (1.15,40), третьей стала Ангелина Голикова (1.15,71).
Юсков финишировал со временем 1.08,16. Александр Румянцев на дистанции 3000 метров показал третий результат (3 минуты 39,28 секунды).
Артем Кузнецов показал лучшее время на дистанции 500 метров (35,07), Руслан Мурашов стал вторым (35,19), третий результат у Михаила Казелина (35,24).
Фаткулина и Румянцев 24 ноября были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на ОИ-2014 в Сочи. Их результаты на ОИ-2014 аннулированы, Фаткулина лишена серебряной медали Олимпиады.
Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит дела Фаткулиной и Румянцева после получения мотивировочной части решения МОК.