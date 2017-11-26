Конькобежцы Фаткулина и Юсков показали лучшее время на тестовых стартах в Калгари

Юсков финишировал со временем 1.08,16. Александр Румянцев на дистанции 3000 метров показал третий результат (3 минуты 39,28 секунды).

Артем Кузнецов показал лучшее время на дистанции 500 метров (35,07), Руслан Мурашов стал вторым (35,19), третий результат у Михаила Казелина (35,24).

Фаткулина и Румянцев 24 ноября были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на ОИ-2014 в Сочи. Их результаты на ОИ-2014 аннулированы, Фаткулина лишена серебряной медали Олимпиады.