Тренерский штаб сборной РФ по шорт-треку определится с составом на ОИ до начала 2018 года

По итогам Кубка мира мужская национальная команда завоевала полный комплект квот на Игры-2018. Женская сборная получила три квоты на дистанции 1500 м, по две на 500 и 1000 м, а также квоту на эстафету на 3000 м. Квоты не являются именными.

«Задачу по квотам, которая у нас была, мы практически выполнили. Главное, что обе наши эстафетные команды отобрались. Это вполне нормальный результат, который удовлетворяет. Основные задачи у нас кроются в эстафетах, там, где нам наиболее реально бороться за медали. В индивидуальных гонках у нас пока нет по три человека, которые могу претендовать на медали», — сказал Кравцов.

«Меня все устраивает, главное, что едет полная команда, десять человек, это важно. Главный тренер сборной (Андрей Максимов — прим. ТАСС) до Нового года определится с составом, но я думаю, больших неожиданностей там не будет. Скорее всего, в Корею поедут те же, кто выступал на Кубке мира. Достаточно очевиден выбор что у мужчин, что у женщин», — добавил глава федерации.