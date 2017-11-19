Мужская сборная РФ по шорт-треку завоевала максимальное количество квот на Олимпиаду-2018

В воскресенье в Сеуле завершился четвертый этап Кубка мира, который стал финальным в борьбе за олимпийские квоты. Мужская сборная России заработала по три квоты на дистанциях 500, 1000 и 1500 м, а также квоту на эстафету на 5000 м. У женской сборной три квоты на дистанции 1500 м и по две на 500 и 1000 м, а также квота на эстафету на 3000 м.