Мужская сборная РФ по шорт-треку завоевала максимальное количество квот на Олимпиаду-2018
ТАСС, 19 ноября. Мужская сборная России по
ТАСС, 19 ноября. Мужская сборная России по
В воскресенье в Сеуле завершился четвертый этап Кубка мира, который стал финальным в борьбе за олимпийские квоты. Мужская сборная России заработала по три квоты на дистанциях 500, 1000 и 1500 м, а также квоту на эстафету на 5000 м. У женской сборной три квоты на дистанции 1500 м и по две на 500 и 1000 м, а также квота на эстафету на 3000 м.
Квоты не являются именными, тренерский штаб определится с составом на Олимпиаду-2018 позднее.
На Играх-2014 российские