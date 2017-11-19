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13:46 (мск), источник: ТАСС

Мужская сборная РФ по шорт-треку завоевала максимальное количество квот на Олимпиаду-2018

ТАСС, 19 ноября. Мужская сборная России по шорт-треку по итогам Кубка мира получила максимальное количество квот на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

В воскресенье в Сеуле завершился четвертый этап Кубка мира, который стал финальным в борьбе за олимпийские квоты. Мужская сборная России заработала по три квоты на дистанциях 500, 1000 и 1500 м, а также квоту на эстафету на 5000 м. У женской сборной три квоты на дистанции 1500 м и по две на 500 и 1000 м, а также квота на эстафету на 3000 м.

Квоты не являются именными, тренерский штаб определится с составом на Олимпиаду-2018 позднее.

На Играх-2014 российские шорт-трекисты завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Олимпийские игры — 2018 пройдут с 9 по 25 февраля.

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