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Россиянки завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку в Сеуле
ТАСС, 19 ноября. Женская сборная России по
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ТАСС, 19 ноября. Женская сборная России по
Сборная России в составе Татьяны Бородулиной, Юлии Шишкиной, Софьи Просвирновой и Екатерины Ефременковой преодолела дистанцию за 4 минуты 13,135 секунды.
Первое место заняла команда Нидерландов (4.12,037), третье — сборная Южной Кореи (4.18,487).
Ранее женская команда России, выйдя в финал соревнований, обеспечила себе участие в Олимпиаде — 2018 в Пхёнчхане. Также путевку на Игры получила и мужская сборная России (Денис Айрапетян, Александр Шульгинов, Виктор Ан, Семен Елистратов), которая выступит в финале позднее в воскресенье.