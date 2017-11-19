Сборная Казахстана по шорт-треку ведет борьбу за путевки на Олимпиаду-2018
Казахстанская сборная по
Казахстанская сборная по
С 16 по 19 ноября казахстанские спортсмены участвуют в четвертом этапе Кубка мира в Сеуле. Как отметил главный тренер команды Мадигали Карсыбеков, перед Олимпийскими играми в Южной Корее правила изменились. Если раньше было два этапа кубка мира, то сейчас четыре. По словам Мадигали Карсыбекова, всего казахстанцы планируют получить 9−10 лицензий на зимнюю Олимпиаду 2018 года. Сколько путевок достанется шорттрекистам нашей страны, станет известно после окончания соревнований..
Мадигали Карсыбеков, главный тренер сборной Казахстана по шорт-треку:
— Потому что в некоторых странах по 4 участника участвовали, но максимум допускается на одну дистанцию три.