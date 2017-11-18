Ажгалиев вошел в тройку лидеров этапа Кубка мира по шорт-треку

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
Депутат удивилась реакции западных СМИ на ее клип о "дяде Вове"
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо М0
Ахмат1
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Оренбург2
Факел0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник1
Олимпиец2
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Сибирь0
Ротор-Волгоград0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Енисей1
Спартак-21
Хоккей. КХЛ
3-й период
Куньлунь1
СКА7
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Динамо К
Футбол. Зарубежный
15:00
Заря Лг
Верес
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Алавес
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Спартак М
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Лада
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Металлург Мг
Футбол. Премьер-лига
12:00
СКА-Хабаровск2
ЦСКА4
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Кельн
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
РБ Лейпциг
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо СПб
Луч-Энергия
Футбол. Зарубежный
18:00
Карпаты
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Суонси
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Челси
Футбол. Зарубежный
18:15
Леганес
Барселона
Футбол. Первый дивизион
18:30
Химки
Томь
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Рубин
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
Тюмень
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Нант
Хоккей. КХЛ
10:00
АмурБ1
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал5
Динамо Мн0
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Сельта
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас Старз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
22:00
Оттава Сенаторз
Аризона Койотс
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Метц
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетико
Реал
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег Джетс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз3
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс2
Нью-Йорк Рейнджерс0
Все события
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
СМИ: Доллар потерял главную опору
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
Бобровский остался единственной звездой НХЛ
Российский арбитр вошел в число судей ЧМ-2018
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Определены самые высокооплачиваемые молодые знаменитости
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
19Дубль Кузьменко помог ЦСКА победить «Салават»
32Все участники ЧМ-2018
14:22 (мск), источник: Sports.kz

Ажгалиев вошел в тройку лидеров этапа Кубка мира по шорт-треку

Казахстанский спортсмен Абзал Ажгалиев вошел в тройку лидеров финала на IV Этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в Сеуле, передает Zakon.kz.

В финале Абзал Ажгалиев занял третье место. Дистанцию 500 метров он преодолел за 41:335.

Читайте также
Ан и Пхенчхан: медали будут, но меньше, чем в Сочи

На втором месте -Лим Хи Джун из Кореи, его время — 41:219. Еще один спортсмен из Кореи, Квак Юн Ги, со временем 41:140 занял первое место.

Напомним, IV Этап Кубка мира стартовал 16 ноября и продлится до 19 ноября. По результатам лицензионных соревнований спортсмен имеет возможность получить лицензию для участия в Олимпийских играх по рейтингу, который составляется по результатам первых 4 этапов Кубка мира зимнего сезона 2017−2018. Для получения лицензии на игры спортсмен должен войти в топ-36 (1500 м у мужчин и женщин), топ-32 (500 и 1000 м).

В эстафетах допускается участие по 8 команд.

Как фанат «преследовал Головкина» на машине
ЦСКА и СКА устроили голевое шоу в Хабаровске при -17 градусах
Российский арбитр вошел в число судей ЧМ-2018
Бобровский остался единственной звездой НХЛ
Россия в третий раз подряд победила на Кубке наций по регби
Шайба Панарина помогла «Коламбусу» победить «Нью-Йорк Рейнджерс»
РФС снял с московского «Динамо» запрет на регистрацию новых игроков
Газон на стадионе «Санкт-Петербург» заменят за счет ФК «Зенит»
Спорт-Экспресс
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь