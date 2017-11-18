Ажгалиев вошел в тройку лидеров этапа Кубка мира по шорт-треку

На втором месте -Лим Хи Джун из Кореи, его время — 41:219. Еще один спортсмен из Кореи, Квак Юн Ги, со временем 41:140 занял первое место.



Напомним, IV Этап Кубка мира стартовал 16 ноября и продлится до 19 ноября. По результатам лицензионных соревнований спортсмен имеет возможность получить лицензию для участия в Олимпийских играх по рейтингу, который составляется по результатам первых 4 этапов Кубка мира зимнего сезона 2017−2018. Для получения лицензии на игры спортсмен должен войти в топ-36 (1500 м у мужчин и женщин), топ-32 (500 и 1000 м).



В эстафетах допускается участие по 8 команд.