Юсков, Шихова, Фаткулина не выступят на этапе Кубка мира в Ставангере

«Денис, Катя и Ольга пропускают этап Кубка мира в Ставангере, но готовятся выступить в Калгари. Денис в принципе выполнил задачу в Херенвене набрать как можно больше очков, особенно важно это было сделать на “тысяче”, чтобы сохранить место в дивизионе А. Сейчас у ребят истекло количество дней, которое они могли провести в шенгенской зоне за определенный период времени. В Калгари они готовятся выступить», — сказал Полтавец.