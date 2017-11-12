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19:47 (мск), источник: Р-Спорт

Юсков, Шихова, Фаткулина не выступят на этапе Кубка мира в Ставангере

ХЕРЕНВЕН (Нидерланды), 12 ноя — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призеры Олимпийских игр Ольга Фаткулина и Екатерина Шихова, а также трехкратный чемпион мира Денис Юсков не выступят на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в норвежском Ставангере, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Константин Полтавец.

Источник: РИА "Новости"

Этап Кубка мира в Ставангере пройдет 17—19 ноября.

«Денис, Катя и Ольга пропускают этап Кубка мира в Ставангере, но готовятся выступить в Калгари. Денис в принципе выполнил задачу в Херенвене набрать как можно больше очков, особенно важно это было сделать на “тысяче”, чтобы сохранить место в дивизионе А. Сейчас у ребят истекло количество дней, которое они могли провести в шенгенской зоне за определенный период времени. В Калгари они готовятся выступить», — сказал Полтавец.

Этап Кубка мира в канадском Калгари пройдет 1—3 декабря.

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