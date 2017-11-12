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17:34 (мск), источник: Р-Спорт

Кулижников выиграл забег на 1000 м с рекордом мира на равнине

ХЕРЕНВЕН (Нидерланды), 12 ноя — Р-Спорт. Российский конькобежец Павел Кулижников одержал победу на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в голландском Херенвене с рекордом мира на равнине и рекордом катка.

Источник: РИА "Новости"

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте в воскресенье показал время 1 минута 7,97 секунды, вторым стал голландец Кай Вербей (1.08,12), замкнул тройку норвежец Ховард Лорентцен (1.08,28).

Прежний рекорд на равнине на этой дистанции также принадлежал Кулижникову и был установлен в январе 2016 года.

Россиянин Денис Юсков (1.08,55) занял четвертое место, Алексей Есин (1.09,30) — 11-е.

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