Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Кулижников выиграл забег на 1000 м с рекордом мира на равнине
ХЕРЕНВЕН (Нидерланды), 12 ноя —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
ХЕРЕНВЕН (Нидерланды), 12 ноя —
Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте в воскресенье показал время 1 минута 7,97 секунды, вторым стал голландец Кай Вербей (1.08,12), замкнул тройку норвежец Ховард Лорентцен (1.08,28).
Прежний рекорд на равнине на этой дистанции также принадлежал Кулижникову и был установлен в январе 2016 года.
Россиянин Денис Юсков (1.08,55) занял четвертое место, Алексей Есин (1.09,30) — 11-е.