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23:04 (мск), источник: ТАСС

Кулижников занял шестое место на дистанции 500 м на этапе КМ в Нидерландах

ТАСС, 10 ноября. Россиянин Павел Кулижников занял шестое место на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в голландском Херенвене.

Кулижников показал время 34,96 секунды. Победу одержал норвежец Ховар Лорентсен (34,69), вторым стал немец Нико Иле (34,78), третьим — голландец Кай Вербей (34,84).

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье. Дважды он выигрывал Кубок мира на дистанции 500 м (2014/15, 2015/16) и один раз на дистанции 1000 м (2014/15). Кулижнков является действующими обладателем мирового рекорда на 500 м (33,98).

Женская сборная Японии установила мировой рекорд в командной гонке, показав результат 2 минуты 55,77 секунды. Предыдущий мировой рекорд принадлежал канадской команде и был установлен в 2009 году (55,79). Вторыми стали голландки (2.59,06), третьими — канадки (3.00,65). Российская команда в составе Ольги Граф, Екатерины Шиховой, Анны Юраковой и Натальи Ворониной не финишировала, так как Воронина упала во время забега.

В командной гонке у мужчин сборная России в составе Данилы Семерикова, Александра Румянцева, Сергея Грязцова и Сергея Трофимова заняла шестое место с результатом 3 минуты 43,54 секунды. Победу одержала команда Южной Кореи (3.40,20), вторыми стали норвежцы (3.41,48), третьими — новозеландцы (3.42,22).

Этап Кубка мира в Херенвене завершится в воскресенье. Следующий этап пройдет в норвежском Ставангере 17—19 ноября.

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