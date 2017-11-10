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21:28 (мск), источник: Р-Спорт

Японские конькобежки с рекордом мира выиграли командную гонку на этапе КМ в Херенвене

ХЕРЕНВЕН (Нидерланды), 10 ноя — Р-Спорт. Женская сборная Японии установила мировой рекорд в командной гонке на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Херенвене.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу японки финишировали с результатом 2 минуты 55,77 секунды, улучшив на 0,02 секунды прежнее достижение, которое было установлено конькобежками из Канады в 2009 году. Вторыми в командной гонке стали представительницы Нидерландов (+3,29 секунды), замкнули тройку канадки (+4,88). Российские конькобежки не финишировали после падения Натальи Ворониной.

У мужчин командную гонку выиграли конькобежцы Южной Кореи, финишировавшие с результатом 3 минуты 40,20 секунды. Вторыми стали норвежцы (+1,28 секунды), замкнули тройку представители Новой Зеландии (+2,02).

Российская команда стала пятой, финишировав с результатом 3 минуты 43,54 секунды.

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