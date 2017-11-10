Японские конькобежки с рекордом мира выиграли командную гонку на этапе КМ в Херенвене

В пятницу японки финишировали с результатом 2 минуты 55,77 секунды, улучшив на 0,02 секунды прежнее достижение, которое было установлено конькобежками из Канады в 2009 году. Вторыми в командной гонке стали представительницы Нидерландов (+3,29 секунды), замкнули тройку канадки (+4,88). Российские конькобежки не финишировали после падения Натальи Ворониной.