Японские конькобежки с рекордом мира выиграли командную гонку на этапе КМ в Херенвене
ХЕРЕНВЕН (Нидерланды), 10 ноя —
ХЕРЕНВЕН (Нидерланды), 10 ноя —
В пятницу японки финишировали с результатом 2 минуты 55,77 секунды, улучшив на 0,02 секунды прежнее достижение, которое было установлено конькобежками из Канады в 2009 году. Вторыми в командной гонке стали представительницы Нидерландов (+3,29 секунды), замкнули тройку канадки (+4,88). Российские конькобежки не финишировали после падения Натальи Ворониной.
У мужчин командную гонку выиграли конькобежцы Южной Кореи, финишировавшие с результатом 3 минуты 40,20 секунды. Вторыми стали норвежцы (+1,28 секунды), замкнули тройку представители Новой Зеландии (+2,02).
Российская команда стала пятой, финишировав с результатом 3 минуты 43,54 секунды.