Конькобежка Голикова стала третьей на дистанции 500 м на этапе КМ в Нидерландах

Голикова показала результат 37,67 секунды. Победу одержала японка Нао Кодайра (37,29), второй стала южнокорейская спортсменка Ли Сан Хва (37,60).
Россиянка Ольга Фаткулина, которая на этой дистанции становилась серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, бронзовым призером чемпионата мира 2013 года в Сочи и обладателем Кубка мира в сезоне-2013/14, заняла девятое место. Она финишировала со временем 38,28 секунды. Другая россиянка Елизавета Казелина стала 18-й (39,22).
Этап Кубка мира в Херенвене завершится в воскресенье. Следующий этап пройдет в норвежском Ставангере 17—19 ноября.