Конькобежка Голикова стала третьей на дистанции 500 м на этапе КМ в Нидерландах

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Доллар потерял главную опору
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Гуру из Индии рассказал работникам Сбербанка об отсутствии завтра
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
В ГД подержали увеличение пенсий двум категориям пенсионеров
Текущие события
Хоккей. Европа
перерыв
Канада0
Швеция0
Футбол. Сборные
21:00
Украина
Словакия
Хоккей. НХЛ
22:00
Колорадо Эвеланш
Оттава Сенаторз
Футбол. Сборные
22:45
Бельгия
Мексика
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Уругвай
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Уэльс
Футбол. Сборные
23:00
Англия
Германия
Футбол. Сборные
23:45
Португалия
Саудовская Аравия
Хоккей. Европа
16:00
Чехия3
Швейцария2
Футбол. Сборные
16:00
Грузия1
Кипр0
Футбол. Сборные
15:00
Япония1
Бразилия3
Футбол. Сборные
14:35
Китай0
Сербия2
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея2
Колумбия1
Хоккей. НХЛ
11.11
Баффало Сэйбрз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
11.11
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
11.11
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
11.11
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
11.11
Даллас Старз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
11.11
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз2
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Все события
Внук Андрея Миронова дал первое интервью о съемках в кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Канада запомнит Манукяна и Полодяна. Россия повела в Суперсерии
Федор Емельяненко поборется за пояс чемпиона Bellator
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
14Сборная России: они сыграют против Месси
20«Спартак» одержал волевую победу над «Уфой»
19:35 (мск), источник: ТАСС

Конькобежка Голикова стала третьей на дистанции 500 м на этапе КМ в Нидерландах

ТАСС, 10 ноября. Россиянка Ангелина Голикова заняла третье место на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в голландском Херенвене.

Источник: ИТАР-ТАСС

Голикова показала результат 37,67 секунды. Победу одержала японка Нао Кодайра (37,29), второй стала южнокорейская спортсменка Ли Сан Хва (37,60).

Россиянка Ольга Фаткулина, которая на этой дистанции становилась серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, бронзовым призером чемпионата мира 2013 года в Сочи и обладателем Кубка мира в сезоне-2013/14, заняла девятое место. Она финишировала со временем 38,28 секунды. Другая россиянка Елизавета Казелина стала 18-й (39,22).

Этап Кубка мира в Херенвене завершится в воскресенье. Следующий этап пройдет в норвежском Ставангере 17—19 ноября.

 Генменеджер "Вегаса" рассказал, почему у Шипачева ничего не получилось в НХЛ
Дзагоев: это худший чемпионат, в футбол можно играть только с тремя командами
Канада запомнит Манукяна и Полодяна. Россия повела в Суперсерии
Федор Емельяненко поборется за пояс чемпиона Bellator
От России потребовали вернуть несуществующую медаль Сочи-2014
Россиянин завоевал бронзу на этапе Кубка мира по скелетону в США
Неуязвимый Вернблум. Особое мнение Игоря Рабинера
Леонид Слуцкий: Не осознавал, что в «Халле» будет так тяжело
Незабитый Неймаром пенальти не помешал Бразилии обыграть Японию
Новости
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры В новом комедийном проекте компанию актрисе составят Максим Виторган и Владимир Епифанцев
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь