Конькобежка Голикова стала третьей на дистанции 500 м на этапе КМ в Нидерландах

Россиянка Ольга Фаткулина, которая на этой дистанции становилась серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, бронзовым призером чемпионата мира 2013 года в Сочи и обладателем Кубка мира в сезоне-2013/14, заняла девятое место. Она финишировала со временем 38,28 секунды. Другая россиянка Елизавета Казелина стала 18-й (39,22).