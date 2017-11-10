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00:34 (мск), источник: ТАСС

Этап Кубка мира в Херенвене открывает конькобежный сезон

ТАСС, 10 ноября. Первый этап розыгрыша Кубка мира по конькобежному спорту стартует в пятницу в Херенвене (Нидерланды). В олимпийском сезоне запланированы шесть кубковых этапов, заключительный из них пройдет в марте в Минске — уже после Игр в Пхёнчхане.

Источник: ИТАР-ТАСС

В кубковом расписании значатся этапы в Херенвене (10—12 ноября) и норвежском Ставангере (17—19 ноября), канадском Калгари (1—3 декабря) и американском Солт-Лейк-Сити (8—10 декабря). 19—21 января 2018 года состоится турнир в германском Эрфурте, после чего спортсмены начнут готовиться к Олимпийским играм, где в скоростном беге на коньках будут разыграны 14 комплектов медалей. Завершится кубковый сезон в столице Белоруссии 17—18 марта. 5—7 января в Коломне пройдет чемпионат Европы по конькобежному спорту.

По итогам кубковых этапов в ноябре и декабре пройдет квалификация на Олимпийские игры — согласно рейтингу Международного союза конькобежцев (ISU) при выполнении необходимых нормативов.

На кубковых этапах пройдут соревнования во всех олимпийских дисциплинах — беге на 500, 1000, 1500 и 5000 м у мужчин и женщин, 10000 м — у мужчин, 3000 м — у женщин, а также гонках с масс-старта и в командных гонках преследования у мужчин и женщин. На стартовом турнире, который пройдет в течение трех ближайших дней на знаменитом катке «Тиалф» в Херенвене, состоятся забеги во всех олимпийских дисциплинах, кроме стайерских, зато на дистанциях 500 м мужчины и женщины будут стартовать дважды.

Возвращение Кулижникова

В составе сборной России на дистанции 500 м в Херенвене выступят Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Алексей Есин, Артем Кузнецов и Михаил Казелин (запасной — Михаил Кокшаров), 1000 м — Кулижников, Денис Юсков, Есин и Кирилл Голубев (запасной — Сергей Трофимов), 1500 м — Юсков, Трофимов, Сергей Грязцов, Кокшаров, Голубев (запасной — Михаил Козлов), 5000 м — Данила Семериков, Александр Румянцев, Грязцов, Руслан Захаров (запасной — Трофимов). В гонке с масс-старта заявлены Семериков и Захаров (запасной — Валерий Конышев), в командной гонке преследования — Мурашов и Есин (запасной — Кузнецов).

В женских стартах на 500 м выступят Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Екатерина Шихова, Елизавета Казелина, Елена Сохрякова (запасная — Александра Качуркина), 1000 м — Шихова, Фаткулина, Голикова, Качуркина, Юлия Скокова (запасная — Казелина), 1500 м — Шихова, Анна Юракова, Наталья Воронина, Скокова, Казелина (запасная — Ольга Граф), 3000 м — Воронина, Юракова, Виктория Филюшкина (запасная — Сохрякова). В масс-старте заявлены Казелина и Филюшкина (запасная — Скокова), командной гонке — Голикова, Фаткулина, Шихова (запасная — Казелина).

Состав сборной России на первых кубковых этапах определился в конце октября на турнире памяти Бориса Шавырина в Коломне.

Ольга Фаткулина и Александр Румянцев возьмут старт в розыгрыше Кубка мира, несмотря на подозрения в нарушении антидопинговых правил в связи с их упоминанием в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном. В случае их дисквалификации дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом ИСУ, после чего может последовать отстранение российских спортсменов и от кубковых этапов.

В прошлом сезоне большой Кубок мира выиграли Кьелд Нейс из Нидерландов и Хитер Ричардсон-Бергсма из США. В зачете дистанции 500 м второе место занял Мурашов, 1500 м — Юсков. Сильнейший спринтер страны Павел Кулижников пропустил большую часть прошлого сезона.

Впервые Кубок мира по конькобежному спорту был разыгран в 1986 году.

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