Кулижников начнет Кубок мира забегом на 500 м с голландцем Мюлдером
ВОЛВЕГА (Нидерланды), 9 ноя —
ВОЛВЕГА (Нидерланды), 9 ноя —
В одном забеге с призером чемпионата мира на этой дистанции Русланом Мурашовым выступит голландец Хайн Оттерспеер, а призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина пробежит 500 метров с чемпионкой Европы в спринте Каролиной Эрбановой (Чехия). Ангелина Голикова стартует на этой дистанции с японкой Эриной Камией, Елизавета Казелина — с голландкой Янин Смит.
В мужской командной гонке в соперники россиянам достались китайцы, в женской — немки.
Этап Кубка мира пройдет в голландском Херенвене с 10 по 12 ноября.