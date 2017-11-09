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21:40 (мск), источник: Р-Спорт

Кулижников начнет Кубок мира забегом на 500 м с голландцем Мюлдером

ВОЛВЕГА (Нидерланды), 9 ноя — Р-Спорт. Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников начнет олимпийский сезон забегом на 500 метров с призером Игр-2014 голландцем Роналдом Мюлдером на первом этапе Кубка мира-2017/2018 в Херенвене.

Источник: РИА "Новости"

В одном забеге с призером чемпионата мира на этой дистанции Русланом Мурашовым выступит голландец Хайн Оттерспеер, а призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина пробежит 500 метров с чемпионкой Европы в спринте Каролиной Эрбановой (Чехия). Ангелина Голикова стартует на этой дистанции с японкой Эриной Камией, Елизавета Казелина — с голландкой Янин Смит.

В мужской командной гонке в соперники россиянам достались китайцы, в женской — немки.

Этап Кубка мира пройдет в голландском Херенвене с 10 по 12 ноября.

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