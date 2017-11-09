Кулижников начнет Кубок мира забегом на 500 м с голландцем Мюлдером

В одном забеге с призером чемпионата мира на этой дистанции Русланом Мурашовым выступит голландец Хайн Оттерспеер, а призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина пробежит 500 метров с чемпионкой Европы в спринте Каролиной Эрбановой (Чехия). Ангелина Голикова стартует на этой дистанции с японкой Эриной Камией, Елизавета Казелина — с голландкой Янин Смит.