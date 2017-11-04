Комиссия МОК 6 ноября рассмотрит дела конькобежцев Фаткулиной и Румянцева

Источник: РИА "Новости"

Фаткулина, которая также является чемпионкой мира 2013 года, и Румянцев подозреваются в нарушении антидопинговых правил в связи с упоминанием в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном.

«6-го числа будут заслушаны дела Фаткулиной и Румянцева», — сообщил источник.

Комиссия МОК в ближайший понедельник также рассмотрит дела олимпийского чемпиона Сочи в скелетоне Александра Третьякова, бронзовой медалистки Игр-2014 Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой, а также завершившей карьеру бобслеистки Ольги Стульневой.

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Первые слушания

В понедельник дисциплинарная комиссия МОК во главе с Освальдом, которая занимается перепроверкой сочинских проб российских спортсменов, упомянутых в докладе Макларена, заслушала дела шести российских лыжников. В среду МОК объявил, что олимпийский чемпион Сочи Александр Легков и призер чемпионата мира 2013 года Евгений Белов пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, их результаты на Играх 2014 года аннулированы.

Это были первые дела, которые рассмотрела комиссия Освальда с использованием данных, основанных на перепроверке допинг-проб российских спортсменов с помощью новой методики, которая должна была определить, проводились с ними манипуляции или нет.