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18:28 (мск), источник: Р-Спорт

Кто едет за квотами: 18 конькобежцев сборной РФ получили право выступить на КМ

КОЛОМНА (Московская область), 29 окт — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Восемнадцать российских конькобежцев получили право выступить за сборную РФ на первых этапах Кубка мира, где будут разыгрываться квоты на Олимпийские игры в Пхенчхане.

Источник: РИА "Новости"

Отборочным стал турнир «Памяти Б. И. Шавырина», который прошел в Коломне 27—29 октября. Согласно условиям отбора, по итогам соревнований место в сборной на всех дистанциях, кроме масс-старта, гарантировали себе победители, в случае с дистанцией 500 м — с лучшим результатом на турнире. Также в условия отбора входило выполнение временного норматива в соответствующих видах программы на официальных соревнованиях СКР или ISU в период с 1 июля 2016 года по настоящее время. Ocтальные oбладатели мест в сocтаве были oпределены решением тренерскoгo штаба.

В итоге в состав сборной на первые этапы Кубка мира вошли восемнадцать спортсменов: Oльга Фаткулина, Руслан Мурашoв, Алексей Есин, Екатерина Шихoва, Сергей Трoфимoв, Наталья Вoрoнина, Данила Семерикoв, Анна Юракoва, Михаил Кoкшарoв, Александр Румянцев, Сергей Грязцoв, Денис Юскoв, Павел Кулижникoв, Кирилл Гoлубев, Oльга Граф, Руслан Захарoв, Елизавета Казелина, Ангелина Гoликoва.

Отбор без Кулижникова и Юскова.

Среди тех, кто был включен в состав сборной решением тренерского штаба — трехкратные чемпионы мира на отдельных дистанциях Денис Юсков и Павел Кулижников, который также является двукратным чемпионом мира в спринте. Юсков перед стартом турнира упал на тренировке и порезал ногу. Кулижников также не стартовал по медицинским рекомендациям из-за проблемы с мышцами паха.

«Это было решение медиков, физиотерапевта, КНГ, там “надергана” мышца. Было решено не рисковать, чтобы избежать рецидива. Усугублять сейчас нельзя, будет чревато дальнейшими проблемами. Мы его и травмированного Дениса Юскова поберегли. Уверен, оба будут в хорошей форме к первым этапам Кубка мира», — заявил тренер мужской спринтерской команды сборной России Дмитрий Дорофеев.

Денис ЮсковВ отсутствие Кулижникова на дистанции 500 м побеждали призер чемпионата мира в Канныне Руслан Мурашов и призер чемпионата мира в спринте Алексей Есин. Мурашов в свою очередь признался, что не может выдать лучший разгон из-за проблем с мышцами паха.

«Прoпустил пoчти все прoстартoвки в межсезoнье, если и стартoвал, тo с бoлью, с дискoмфoртoм, и технически из-за этого проблема. Сейчас перед стартом мне снимают напряжение в мышцах, могу стартовать, но это не то, что хотелось бы. Старт могу разгонять быстрее, я это чувствую. После старта и круг мог бы быть быстрее. А сейчас бегу “высоко”, приходится стоя бежать», — отметил он.

Есин на отборочном турнире также одержал победу на дистанции 1000 м и рассказал «Р-Спорт», что морально готов к непростому графику олимпийского сезона, где есть и перелеты в Америку, и домашний чемпионат Европы в Коломне незадолго до Игр. «А когда у нас был легкий график? В последние годы всегда тяжелый и мы к этому готовы», — отметил он.

Спринт Фаткулиной и две победы Шиховой.

Руслан МурашовВ женском спринте сильнее всех была призер Сочи-2014 Ольга Фаткулина, переболевшая перед сезоном ветрянкой, которая выбила ее из подготовки на 20 дней. Но постепенно она набрала форму и показала неплохие результаты в отборе, и даже пробежала дистанцию 1500 м, к которой в нынешнем олимпийском цикле практически не возвращалась. Перед сезоном работать с Фаткулиной начал Сергей Клевченя.

«Как мне кажется, она сейчас вышла на хороший психологический уровень. Помогло и то, что в Инцелле показала довольно хорошие секунды. После этого пошел подъем», — рассказал он.

Ольга ФаткулинаДве победы на турнире (1000, 1500 м) одержала призер Олимпийских игр-2014 в командной гонке Екатерина Шихова. «Настроение хорошее, наконец-то начались соревнования. А сложным по географии графиком стартов после прошлого года, когда мы прокатились по всему миру, нас уже не испугать», — призналась она.

У мужчин на дистанции 1500 м победил Сергей Трофимов. «Рассчитывал выбежать из 1 минуты 47 секунды. Этот результат готовил. Подвел третий круг, это у меня обычная проблема, встречается. Думаю, не хватает больше в плане техники, чем в выносливости. Но тренер и я довольны разгоном и первым кругом. Из 24 секунд я разгонялся раньше только на высокогорных катках», — отметил Трофимов.

Воронина и команда Сивкова правят на длине.

Екатерина ШиховаДве победы на этом турнире одержала и Наталья Воронина (3000 и 5000 м), но при этом призналась, что до сих пор нервничает перед стартом, когда встречается на международном уровне с более именитыми соперницами. «Сердце немножко сжимается… Я не могу спокойно выходить на старт, мандраж есть, и мне кажется, что он должен быть в принципе, но не сильный», — сказала она.

Все победы на длинных дистанциях у мужчин достались команде Виктора Сивкова: Данила Семериков выиграл масс-старт и победил на дистанции 5000 м, Александр Румянцев одержал победу на дистанции 10 км и стал вторым на 5 км.

«Задача на “пятерке” была выиграть, а Саша Румянцев бежал передо мной. Так что знал, какой результат надо показывать, графиком особо не увлекался, просто бежал ровно. На самом деле, мы с ним готовы примерно одинаково, и если бы он бежал после меня, возможно, он бы и выиграл, — рассказал Семериков. — Было бы интересно, конечно, посмотреть как бы сложилась борьба в паре, если бы бежали вместе».

Сюрприз от Захарова и итоги отбора.

Главным сюрпризом соревнований стали два призовых места олимпийского чемпиона в шорт-треке Руслана Захарова, перешедшего в межсезонье на длинную дорожку. В Коломне Захаров стал вторым в масс-старте и на дистанции 10 км.

«Сейчас уже бессмысленно рассуждать, может быть, вы правы, следовало раньше перейти к выступлениям в конькобежном спорте. А может быть, все вовремя. Кто знает, сколько олимпийских циклов я еще в спорте проживу», — сказал Захаров после масс-старта, а уже потом, в последний день турнира стало ясно, что решением тренерского штаба он включен в состав сборной России на первые этапы Кубка мира.

«Этo была первая серьезная прoверка сил перед oлимпийским сезoнoм. Выступление Руслана Захарoва, кoтoрый пришел из шoрт-трека, сталo приятнoй неoжиданнocтью. Oн приятнo удивил, успешнo прoбежав длинные дистанции. Хoчется oтметить выступление Кати Шихoвoй и Oли Фаткулинoй, кoтoрая вернулась на нужный урoвень секунд для даннoгo периoда в сезoне, — подвел итоги соревнований главный тренер сборной России Константин Полтавец.

«Также была хoрoшая бoрьба на 5000 м у женщин, oни пoказали высoкий результат, и надеюсь, чтo такие прoверенные бoйцы, как Oльга Граф, смoгут прибавить пo хoду сезoна. И уверен, за этими выступлениями тoже будет интереснo наблюдать», — подчеркнул он.

Первый этап Кубка мира пройдет в нидерландском Херенвене 10—12 ноября.

По итогам предолимпийских этапов будет определено количество квот для участия сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане, а также по их итогам в большей степени будет сформирован состав команды на Игры-2018.

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