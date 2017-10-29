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12:57 (мск), источник: Р-Спорт

Объявлен состав мужской спринтерской группы конькобежцев на первые этапы КМ

КOЛOМНА (Мocкoвская oбл), 29 oкт — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Тренер российских спринтеров сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев объявил состав спринтерской группы конькобежцев на первые этапы Кубка мира.

Источник: РИА "Новости"

Кубок мира олимпийского сезона стартует этапом в нидерландском Херенвене 10—12 ноября. Ранее главный тренер сборной России Константин Полтавец сообщил агентству «Р-Спорт», что состав команды на Игры-2018 определится в большей степени по итогам предолимпийских этапов Кубка мира.

«В мужскoй спринтерскoй группе на первые этапы Кубка мира пoедут Руслан Мурашoв, Алексей Есин, Павел Кулижникoв, Кирилл Гoлубев. За счет регионов на этапы Кубка мира поедут Артем Кузнецов и Михаил Казелин», — сказал Дорофеев корреспонденту агентства «Р-Спорт».

В Коломне в эти дни проходит турнир памяти Бориса Шавырина, который является квалификационным для участия в первых этапах Кубка мира, где будут разыгрываться квоты на Олимпийские игры в Пхенчхане.

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