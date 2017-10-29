Объявлен состав мужской спринтерской группы конькобежцев на первые этапы КМ

Источник: РИА "Новости"

Кубок мира олимпийского сезона стартует этапом в нидерландском Херенвене 10—12 ноября . Ранее главный тренер сборной России Константин Полтавец сообщил агентству «Р-Спорт», что состав команды на Игры-2018 определится в большей степени по итогам предолимпийских этапов Кубка мира.

«В мужскoй спринтерскoй группе на первые этапы Кубка мира пoедут Руслан Мурашoв, Алексей Есин, Павел Кулижникoв, Кирилл Гoлубев. За счет регионов на этапы Кубка мира поедут Артем Кузнецов и Михаил Казелин», — сказал Дорофеев корреспонденту агентства «Р-Спорт».