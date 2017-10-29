Кулижникoв не выступит на дистанции 1000 м на oтбoрoчном турнире в Кoлoмне
КOЛOМНА (Мocкoвская обл), 29 oкт —
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КOЛOМНА (Мocкoвская обл), 29 oкт —
Кулижников не стартовал на дистанции 500 метров
«Сегодня Павел не стартует по медицинским показаниям. У него до сих пор остались болевые ощущения. Решено не рисковать здоровьем спортсмена перед международной частью олимпийского сезона», — сообщили «Р-Спорт» в
Забеги на 1000 метров пройдут в Коломне в воскресенье.