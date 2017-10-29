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11:18 (мск), источник: Р-Спорт

Кулижникoв не выступит на дистанции 1000 м на oтбoрoчном турнире в Кoлoмне

КOЛOМНА (Мocкoвская обл), 29 oкт — Р-Спoрт, Верoника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников не выступит на дистанции 1000 метров на турнире памяти Бориса Шавырина в Коломне, который является квалификационным для участия в первых этапах Кубка мира олимпийского сезона.

Источник: РИА "Новости"

Кулижников не стартовал на дистанции 500 метров из-за проблем с мышцами паха, но вошел в заявку на дистанцию 1000 метров. Однако в итоге оказался вне финальной заявки.

«Сегодня Павел не стартует по медицинским показаниям. У него до сих пор остались болевые ощущения. Решено не рисковать здоровьем спортсмена перед международной частью олимпийского сезона», — сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России (СКР).

Забеги на 1000 метров пройдут в Коломне в воскресенье.

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