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Вервей отобрался в сборную Нидерландов после тренировок с россиянами
МОСКВА, 27 окт —
МОСКВА, 27 окт —
Вервей пробежал 1500 м за 1 минуту 45,07 секунды. К олимпийскому сезону Вервей готовился в группе российских конькобежцев под руководством Константина Полтавца.
Действующий чемпион мира Кьелд Нейс показал шестое время на этой дистанции и не выполнил условия отбора в этом виде программы (1.47,20).
В последние годы Вервей не мог квалифицироваться в свою сборную и пропустил большинство ключевых стартов в олимпийском цикле.