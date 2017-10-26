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22:16 (мск), источник: Р-Спорт

Кулижникoв прoпустит старт на 500 м на oтбoрoчном турнире в Кoлoмне из-за травмы паха

МОСКВА, 26 окт — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников прoпустит oба старта на 500 метров на oтбoрoчнoм турнире памяти Б. И. Шавырина из-за травмы паха, сooбщили агентству «Р-Спoрт» в пресс-службе Сoюза кoнькобежцев Рoccии (СКР).

Источник: РИА "Новости"

Забеги на дистанции 500 метров пройдут в Коломне в пятницу и субботу. Турнир является квалификационным для участия в первых этапах Кубка мира.

«По рекомендации медиков Павел пропустит старты на 500 метров из-за травмы паха, по “тысяче” решение будет приниматься позднее. Проблем с восстановлением к этапу Кубка мира в Херенвене быть не должно», — сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе СКР.

Согласно условиям отбора, по итогам турнира место в сборной гарантируют себе победители на индивидуальных дистанциях, в случае с дистанцией 500 метров — спортсмен с лучшим результатом на турнире. Также в условия отбора входит выполнение временного норматива в соответствующих видах программы на официальных соревнованиях СКР или ISU в период с 1 июля 2016 года по настоящее время. Остальные обладатели мест в заявке будут определены решением тренерского штаба.

Кубок мира олимпийского сезона стартует этапом в нидерландском Херенвене 10—12 ноября. Ранее главный тренер сборной России Константин Полтавец сообщил «Р-Спорт», что состав команды на Игры-2018 определится в большей степени по итогам предолимпийских этапов Кубка мира.

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