Шорт-трекистка Фонтана будет знаменосцем сборной Италии на церемонии открытия ОИ-2018
ТАСС, 24 октября. Многократный призер Олимпийских игр
ТАСС, 24 октября. Многократный призер Олимпийских игр
«У нас не было сомнений в Арианне, это сильная личность», — сказал глава НОК Италии Джованни Малаго.
Фонтана будет первой представительницей
Игры в Пхенчхане станут четвертыми в карьере 27-летней спортсменки. На ее счету одно серебро и четыре бронзы Олимпиад, а также одна золотая, шесть серебряных и семь бронзовых медалей чемпионатов мира. Фонтана является самой молодой итальянкой, завоевавшей медаль на зимних Играх — в возрасте 15 лет и 10 месяцев она стала бронзовым призером Олимпиады в Турине в эстафете.
Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане состоится 9 февраля.