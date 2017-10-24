Шорт-трекистка Фонтана будет знаменосцем сборной Италии на церемонии открытия ОИ-2018

Игры в Пхенчхане станут четвертыми в карьере 27-летней спортсменки. На ее счету одно серебро и четыре бронзы Олимпиад, а также одна золотая, шесть серебряных и семь бронзовых медалей чемпионатов мира. Фонтана является самой молодой итальянкой, завоевавшей медаль на зимних Играх — в возрасте 15 лет и 10 месяцев она стала бронзовым призером Олимпиады в Турине в эстафете.