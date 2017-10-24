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24 октября, источник: ТАСС

Шорт-трекистка Фонтана будет знаменосцем сборной Италии на церемонии открытия ОИ-2018

ТАСС, 24 октября. Многократный призер Олимпийских игр шорт-трекистка Арианна Фонтана выбрана знаменосцем сборной Италии на церемонии открытия зимней Олимпиады 2018 года, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Италии.

«У нас не было сомнений в Арианне, это сильная личность», — сказал глава НОК Италии Джованни Малаго.

Фонтана будет первой представительницей шорт-трека — знаменосцем сборной Италии.

Игры в Пхенчхане станут четвертыми в карьере 27-летней спортсменки. На ее счету одно серебро и четыре бронзы Олимпиад, а также одна золотая, шесть серебряных и семь бронзовых медалей чемпионатов мира. Фонтана является самой молодой итальянкой, завоевавшей медаль на зимних Играх — в возрасте 15 лет и 10 месяцев она стала бронзовым призером Олимпиады в Турине в эстафете.

Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане состоится 9 февраля.

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