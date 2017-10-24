Юсков из-за повреждения пропустит отбор на первые этапы КМ

«У Дениса порез ноги, который он получил на тренировке 23 октября, бежать отбор он не сможет. Мы надеемся, что он успеет восстановиться к этапу Кубка мира в Херенвене. У нас предусмотрена возможность заявить спортсмена на этап Кубка мира в случае форс-мажора решением тренерского штаба, и если Денис успеет восстановиться, мы ей воспользуемся», — сказал Полтавец по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».