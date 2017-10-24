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23:42 (мск), источник: Р-Спорт

Юсков из-за повреждения пропустит отбор на первые этапы КМ

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту россиянин Денис Юсков пропустит отборочный турнир на первые этапы Кубка мира, но есть надежда на восстановление к этапу турнира в нидерландском Херенвене, заявил главный тренер сборной России Константин Полтавец.

Источник: РИА "Новости"

Юсков находился на сборе в Коломне, где и получил травму на тренировке.

«У Дениса порез ноги, который он получил на тренировке 23 октября, бежать отбор он не сможет. Мы надеемся, что он успеет восстановиться к этапу Кубка мира в Херенвене. У нас предусмотрена возможность заявить спортсмена на этап Кубка мира в случае форс-мажора решением тренерского штаба, и если Денис успеет восстановиться, мы ей воспользуемся», — сказал Полтавец по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Отборочными для российских конькобежцев будут Всероссийские соревнования памяти Бориса Шавырина, которые пройдут в Коломне 27—29 октября. По их итогам определится состав команды на предоолимпийские этапы Кубка мира, где будут разыграны квоты на Игры-2018. Первый этап Кубка мира пройдет в Херенвене 10—12 ноября.

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