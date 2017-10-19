Полтавец работает с конькобежцами до ОИ, после готов уступить место молодым тренерам

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Хакамада ответила на намерение Собчак идти в президенты
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Зюганов вспомнил, как Собчак назвала россиян и страну
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Вильярреал0
Славия Пр0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Скендербеу0
Партизан0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Динамо К0
Янг Бойз0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Брага0
Лудогорец0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Хоффенхайм0
Истанбул ББ0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Милан0
АЕК0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аустрия В0
Риека0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Эвертон0
Лион0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аталанта0
Аполлон0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шериф0
Локомотив М0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Злин0
Копенгаген0
Хоккей. НХЛ
20.10
Бостон Брюинз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
20.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
20.10
Филадельфия Флайерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
20.10
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
20.10
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Еврокубки
20:00
Лугано3
Виктория Пл2
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева1
Стяуа2
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ1
Кельн0
Футбол. Еврокубки
20:00
Црвена Звезда0
Арсенал1
Футбол. Еврокубки
20:00
Коньяспор0
Зальцбург2
Футбол. Еврокубки
20:00
Марсель2
Витория Гимарайнш1
Футбол. Еврокубки
20:00
Эстерсунд2
Атлетик2
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Лг2
Герта1
Футбол. Еврокубки
20:00
Ницца1
Лацио3
Футбол. Еврокубки
20:00
Зюлте-Варегем1
Витесс1
Футбол. Еврокубки
20:00
Зенит3
Русенборг1
Футбол. Еврокубки
20:00
Вардар0
Реал Сосьедад6
Хоккей. НХЛ
20.10
Чикаго Блэкхокс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак3
Авангард2
Хоккей. НХЛ
20.10
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
20.10
Калгари Флэймз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив1
Нефтехимик2
Хоккей. НХЛ
20.10
Аризона Койотс
Даллас Старз
Футбол. Еврокубки
18:00
Астана4
Маккаби Тель-Авив0
Все события
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Четыре богатыря. Кто может выиграть Кубок Гагарина
TVI24: «Бенфику» могут отправить в низший дивизион
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Секс сокращает жизнь
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
10«Краснодар» уступил ЦСКА
8Поражение «Ювентуса», семь мячей от «Сити» и другие события выходных
23:16 (мск), источник: Р-Спорт

Полтавец работает с конькобежцами до ОИ, после готов уступить место молодым тренерам

Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец заявил агентству «Р-Спорт», что будет работать с российскими спортсменами до Олимпийских игр в Пхенчхане, после чего готов уступить место молодым и перспективным тренерам.

Источник: РИА "Новости"

Полтавец возглавил сборную России после Олимпийских игр 2010 года.

«Мы готовимся к Олимпийским играм в Пхенчхане, все мысли у нас сейчас только об этом, и мы много работаем для того, чтобы добиться там хорошего результата. После Олимпийских игр по состоянию здоровья, по личным причинам не смогу продолжать работать с тем же качеством и интенсивностью. Готов буду после Пхенчхана уступить место молодым российским специалистам, с которыми мы постоянно контактировали все эти годы и обменивались опытом», — сказал Полтавец по телефону.

Российские конькобежцы начинают отбор на Игры-2018 первым квалификационным турниром сезона в Коломне. На Всероссийских соревнованиях памяти Б. И. Шавырина (27—29 октября) определится состав команды на первые этапы Кубка мира, на которых будут разыгрываться квоты на Олимпиаду.

Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
«Зенит» разобрался с «Русенборгом»
«Арсенал» в большинстве обыграл «Црвену Звезду» в матче ЛЕ
Четыре богатыря. Кто может выиграть Кубок Гагарина
TVI24: «Бенфику» могут отправить в низший дивизион
Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Шерифом»
Россиянка впервые в карьере вышла в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля»
Евгений Ловчев: На игру ЦСКА было стыдно и противно смотреть
Новости
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь