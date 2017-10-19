Полтавец работает с конькобежцами до ОИ, после готов уступить место молодым тренерам

«Мы готовимся к Олимпийским играм в Пхенчхане, все мысли у нас сейчас только об этом, и мы много работаем для того, чтобы добиться там хорошего результата. После Олимпийских игр по состоянию здоровья, по личным причинам не смогу продолжать работать с тем же качеством и интенсивностью. Готов буду после Пхенчхана уступить место молодым российским специалистам, с которыми мы постоянно контактировали все эти годы и обменивались опытом», — сказал Полтавец по телефону.