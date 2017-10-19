СКР опубликовал критерии отбора в сборную России по конькобежному спорту на ОИ-2018

Источник: РИА "Новости"

Документ размещен на официальной странице СКР в социальной сети «ВКонтакте». Как отмечается в документе, при формировании олимпийской команды будут учитываться следующие критерии:

— временной норматив, выполненный в период с 1 июля 2017 года до 13 января 2018 года на чемпионатах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), на этапах Кубка мира cезона-2017/18, на международных соревнованиях, открытых для всех членов ISU, и на чемпионате России ( 25—29 декабря );.

— место спортсмена в текущей классификации после 4-го этапа Кубка мира (с 1-го по 10-е),

— место спортсмена на одном из этапов Кубка мира (с 1-го по 8-е),

— результат, показанный на одном из этапов Кубка мира, который соответствует 1−8-му местам в дивизионе А на соответствующей дистанции данного соревнования,

— завоевание квоты для России на масс-старт,

— место спортсмена на чемпионате Европы 2018 года (с 1-го по 3-е место),

— места, занятые на чемпионате России 2017 года,

— решение совета тренеров сборной команды России, для определения участников командных гонок преследования (из спортсменов, отобранных на индивидуальные дистанции).

Окончательный состав сборной России для участия в Играх утверждается исполнительным комитетом СКР по представлению главного тренера.

Согласно правилам, утвержденным Международным олимпийским комитетом (МОК) и ISU, в Олимпиаде может принять участие не более 20 конькобежцев из одной страны (по 10 женщин и мужчин).

Количество заявленных спортсменов не может превышать:

3 — на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 метров (женщины) и 5000 метров (мужчины);.

2 — на дистанциях 5000 метров (женщины) и 10000 метров (мужчины) и в масс-старте;.

4 — в командных гонках преследования, не более чем по одной команде у мужчин и женщин от одного национального олимпийского комитета (НОК). Общее количество команд — по 8 у мужчин и женщин.