Конькобежцы рассчитывают на максимальную квоту в Пхенчхане
Первая встреча проекта «Медиацентр олимпийской команды России».
Первая встреча проекта «Медиацентр олимпийской команды России».
Во вторник в Инновационном центре Олимпийского комитета России прошла первая встреча в рамках проекта «Медиацентр олимпийской команды России» при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Первыми гостями стала сборная страны по конькобежному спорту и
Наряду с Кравцовым рассказать о подготовке к олимпийской зиме приехали лидеры нашей команды по
— Олимпийский комитет постепенно завершает свою программу «Пхенчхан-2018», которая была направлена на подготовку команд к зимней Олимпиаде, — начал свое выступление первый
ОЛИМПИЙСКИЙ СОСТАВ НАЗОВУТ ДО СЕРЕДИНЫ ЯНВАРЯ.
Вообще коньки вместе с
В коньках сезон стартует уже скоро — 27 — 29 октября в Коломне состоится всероссийский отбор, а 10 ноября в голландском Херенвене — первый этап Кубка мира. Самым актуальным сейчас является вопрос отбора на Олимпиаду. Теоретически мы можем заявить до трех спортсменов на каждую дистанцию, плюс эстафета в
— В коньках основную ставку мы будем делать на этапы Кубка мира в Калгари и
Таким образом, окончательный олимпийский состав в
— У Ана остались хорошие связи в Корее и в местной федерации, — подтвердил Кравцов. — С его помощью нам проще всего было договориться о проведении в Сеуле финального этапа подготовки. Также он помог нам привлечь на летних сборах спортсменов из Южной Кореи в качестве
Семен ЕЛИСТРАТОВ: «МНЕ ВСЕ РАВНО, ГДЕ ПОКАЗЫВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ».
Кстати, о
— Порой мне говорят, что мы сами себе выкатываем соперника, — сказал Кравцов. — Такая опасность есть, но, с другой стороны, лучше постоянно видеть своего конкурента, чем встречаться с ним только на соревнованиях. Спортсменов такого уровня, которые могли бы тренироваться вместе с Денисом на его дистанции, у нас в стране нет. А присутствие Вервея, особенно в условиях политического давления на нашу команду и неоднозначного к ней отношения, способствует установлению нормального общения между странами. Да и в спортивном плане, надеюсь, от этого все выиграют. Не хочется сглазить, но все сейчас признают, что Денис прибавил.
Сам Юсков сейчас тренируется в Коломне и присоединиться к
— Доволен своей подготовкой к сезону и с нетерпением жду встречи с главными соперниками, — сказал Юсков. — Летняя подготовка и наша работа с Вервеем сложились хорошо. У нас не было никаких проблем, и мы лишний раз доказали, что мы команда открытая, скрывать нам нечего.
Коньки и
— Я уже выступала на соревнованиях в Корее, и это, конечно, нечто особенное, — поделилась Просвирнова. — Полные трибуны, очень шумно, после соревнований много детей просят автографы… Местные спортсмены очень популярны, их узнают на улицах. Стараюсь не зацикливаться, что болеют против меня, и, наоборот, брать энергию от этой атмосферы.
— В принципе мне все равно, где выступать, — каток он и есть каток, — в свойственной себе ироничной манере заметил Елистратов. — Какая мне разница, где результат показывать. Показалось, что в Сочи арена была более красочной, чем в Пхенчхане. Но до Игр еще есть время, думаю, они в итоге сделают все красиво.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ В КОЛОМНЕ СОСТОИТСЯ НА 99 ПРОЦЕНТОВ.
Говорить о подготовке к зимней Олимпиаде, не упоминая тему борьбы с допингом, по нынешним временам практически невозможно. Две комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) продолжают работу, и вердикт пока не вынесли. Но ОКР параллельно ведет собственную деятельность, в результате которой наша олимпийская сборная должна быть чуть ли не самой «чистой» за всю историю.
— По инициативе ОКР было организовано дополнительное
Интересно, что Международный союз конькобежцев (ISU), похоже, верит в усилия россиян в плане борьбы с допингом и вообще настроен к нашей стране вполне лояльно. Несмотря на отмену в прошлом году этапа Кубка мира, уже 5 — 7 января в Коломне состоится чемпионат Европы.
— В связи с отсутствием доказательств нарушений со стороны Союза конькобежцев России и российских спортсменов в докладе Макларена Совет ISU в соответствии с действующими правилами организации подтверждает, что чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2018 года пройдет в Коломне. Однако Совет ISU напоминает, что в случае чрезвычайной необходимости, предусмотренной уставом организации, имеет право отменить чемпионат в любое время, — говорится в официальном сообщении.
Кравцов заявил, что чемпионат Европы в Коломне состоится «на 99 процентов» и никаких оснований для его отмены или переноса он не видит. Если в прошлом году решение об отмене этапа Кубка мира просто нельзя было не принять
Наталья МАРЬЯНЧИК
с Лужнецкой набережной.