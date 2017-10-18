Конькобежцы рассчитывают на максимальную квоту в Пхенчхане

Источник: Спорт-Экспресс

Во вторник в Инновационном центре Олимпийского комитета России прошла первая встреча в рамках проекта «Медиацентр олимпийской команды России» при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Первыми гостями стала сборная страны по конькобежному спорту и шорт-треку во главе с президентом Союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым.

Наряду с Кравцовым рассказать о подготовке к олимпийской зиме приехали лидеры нашей команды по шорт-треку — чемпионка Европы Софья Просвирнова и олимпийский чемпион Семен Елистратов, а также главный тренер конькобежной команды Константин Полтавец.

— Олимпийский комитет постепенно завершает свою программу «Пхенчхан-2018», которая была направлена на подготовку команд к зимней Олимпиаде, — начал свое выступление первый вице-президент ОКР, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков. — Мы истратили на нее за четыре года около одного миллиарда рублей, выполнив все свои обязательства перед федерациями. Ровно неделю назад состоялось первое заседание оперативного штаба, где мы обсудили вопросы аккредитации и размещения в олимпийской деревне. В конце октября делегация ОКР полетит в Пхенчхан, чтобы на месте осмотреть деревню и прочие объекты. Уверен, все это позволит нам организовать жизнь команды на Олимпиаде на хорошем уровне.

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Вообще коньки вместе с шорт-треком являются самым медальным видом программы на зимней Олимпиаде. В сумме здесь разыгрываются целых 22 комплекта наград — то есть больше, чем где-либо еще. К тому же шорт-трекисты стали первыми «зимниками», у которых олимпийский сезон уже стартовал. Хотя до снега и льда на улице пока далеко, состоялось уже два этапа Кубка мира и начался розыгрыш олимпийских лицензий. Побед на уровне Кубка мира у нас пока не было, а единственную награду завоевала женская команда, которая стала третьей в эстафете.

В коньках сезон стартует уже скоро — 27 — 29 октября в Коломне состоится всероссийский отбор, а 10 ноября в голландском Херенвене — первый этап Кубка мира. Самым актуальным сейчас является вопрос отбора на Олимпиаду. Теоретически мы можем заявить до трех спортсменов на каждую дистанцию, плюс эстафета в шорт-треке и командная гонка в коньках. В шорт-треке отбор будет складываться четко по рейтингу Кубка мира, а в коньках к этому добавится еще и фактор времени.

— В коньках основную ставку мы будем делать на этапы Кубка мира в Калгари и Солт-Лейк-Сити, — рассказал Кравцов. — Подготовка наших спортсменов строилась таким образом, что первый пик формы должен прийтись на выступления на быстрых катках, где будет возможность показать высокие результаты. В шорт-треке половина отбора уже позади, так как прошли два из четырех этапов Кубка мира. Женская эстафета уверенно входит в «восьмерку» и идет на высоком третьем месте в рейтинге. Мужская — пока находится в зоне риска и занимает седьмую позицию. На личных дистанциях участники Олимпиады определятся по сумме трех лучших мест по итогам четырех этапов. Максимум мы сможем заявить по три человека на каждой дистанции. Подводить итоги пока рано, но мы рассчитываем почти на максимальное представительство.

Таким образом, окончательный олимпийский состав в шорт-треке станет известен уже в конце декабря. В коньках Кравцов обещает назвать список участников Игр чуть позже, в начале января. С местом заключительных сборов перед отъездом в Пхенчхан наши команды уже определились. Конькобежцы будут готовиться в Японии, а представители шорт-трека — в Сеуле. Причем этот корейский сбор удалось организовать только благодаря помощи нашего шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана.

— У Ана остались хорошие связи в Корее и в местной федерации, — подтвердил Кравцов. — С его помощью нам проще всего было договориться о проведении в Сеуле финального этапа подготовки. Также он помог нам привлечь на летних сборах спортсменов из Южной Кореи в качестве спарринг-партнеров. Все это, конечно, принесло команде очень много пользы.

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Кстати, о спарринг-партнерах. Чуть ли не главной новостью конькобежного межсезонья стало известие о том, что лидер нашей команды, трехкратный чемпион мира Денис Юсков тренируется вместе с олимпийским чемпионом из Голландии Куном Вервеем. Тот, проведя два сезона вне собственной национальной команды, решил вернуться в элиту и присоединился к группе Константина Полтавца, где и готовится Юсков.

— Порой мне говорят, что мы сами себе выкатываем соперника, — сказал Кравцов. — Такая опасность есть, но, с другой стороны, лучше постоянно видеть своего конкурента, чем встречаться с ним только на соревнованиях. Спортсменов такого уровня, которые могли бы тренироваться вместе с Денисом на его дистанции, у нас в стране нет. А присутствие Вервея, особенно в условиях политического давления на нашу команду и неоднозначного к ней отношения, способствует установлению нормального общения между странами. Да и в спортивном плане, надеюсь, от этого все выиграют. Не хочется сглазить, но все сейчас признают, что Денис прибавил.

Сам Юсков сейчас тренируется в Коломне и присоединиться к пресс-конференции смог только по видеосвязи. Правда, из-за погрешностей сети конкретикой он не порадовал.

— Доволен своей подготовкой к сезону и с нетерпением жду встречи с главными соперниками, — сказал Юсков. — Летняя подготовка и наша работа с Вервеем сложились хорошо. У нас не было никаких проблем, и мы лишний раз доказали, что мы команда открытая, скрывать нам нечего.

Коньки и шорт-трек идут особой статьей в плане подготовки к Пхенчхану еще и потому, что эти виды спорта являются главной надеждой на медаль для хозяев соревнований, корейцев. Особенно это касается шорт-трека, который в стране невероятно популярен. Так, все билеты на олимпийские соревнования раскуплены уже сейчас, а по стоимости они являются одними из самых дорогих.

— Я уже выступала на соревнованиях в Корее, и это, конечно, нечто особенное, — поделилась Просвирнова. — Полные трибуны, очень шумно, после соревнований много детей просят автографы… Местные спортсмены очень популярны, их узнают на улицах. Стараюсь не зацикливаться, что болеют против меня, и, наоборот, брать энергию от этой атмосферы.

— В принципе мне все равно, где выступать, — каток он и есть каток, — в свойственной себе ироничной манере заметил Елистратов. — Какая мне разница, где результат показывать. Показалось, что в Сочи арена была более красочной, чем в Пхенчхане. Но до Игр еще есть время, думаю, они в итоге сделают все красиво.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ В КОЛОМНЕ СОСТОИТСЯ НА 99 ПРОЦЕНТОВ.

Говорить о подготовке к зимней Олимпиаде, не упоминая тему борьбы с допингом, по нынешним временам практически невозможно. Две комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) продолжают работу, и вердикт пока не вынесли. Но ОКР параллельно ведет собственную деятельность, в результате которой наша олимпийская сборная должна быть чуть ли не самой «чистой» за всю историю.

— По инициативе ОКР было организовано дополнительное допинг-тестирование российских спортсменов, которые являются кандидатами в олимпийскую сборную страны, — рассказал Поздняков. — Совместно с федерациями мы провели большую работу и дополнительно включили в пулы внесоревновательного тестирования целый ряд спортсменов. Перед Играми все они сдадут от одного до трех тестов. Это позволит нам исключить любое давление и не повторить ситуацию, которая случилась перед Играми-2016 в Рио, когда некоторые наши атлеты не были допущены на старт, так как у них было недостаточно сданных допинг-тестов. С точки зрения предварительного тестирования наша сборная будет в Пхенчхане самой «чистой». Тем самым мы хотим показать, что сумели в короткое время реформировать собственную антидопинговую систему и выйти в лидеры в этой работе.

Интересно, что Международный союз конькобежцев (ISU), похоже, верит в усилия россиян в плане борьбы с допингом и вообще настроен к нашей стране вполне лояльно. Несмотря на отмену в прошлом году этапа Кубка мира, уже 5 — 7 января в Коломне состоится чемпионат Европы.

— В связи с отсутствием доказательств нарушений со стороны Союза конькобежцев России и российских спортсменов в докладе Макларена Совет ISU в соответствии с действующими правилами организации подтверждает, что чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2018 года пройдет в Коломне. Однако Совет ISU напоминает, что в случае чрезвычайной необходимости, предусмотренной уставом организации, имеет право отменить чемпионат в любое время, — говорится в официальном сообщении.

Кравцов заявил, что чемпионат Европы в Коломне состоится «на 99 процентов» и никаких оснований для его отмены или переноса он не видит. Если в прошлом году решение об отмене этапа Кубка мира просто нельзя было не принять из-за давления и политики других международных федераций, на этот раз ISU, похоже, решил проявить принципиальность.